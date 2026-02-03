Nicolás Martos Acosta es hijo de la actriz Toni Acosta y el productor de cine Jacobo Martos, conocido también por ser hijo del legendario cantante Raphael. Nació en 2005 y a sus 21 años de edad ha forjado un gusto exquisito por las letras y la pintura, tanto así que deja sus obras publicadas en sus redes sociales, donde también hace reflexiones y avisa de las futuras exposiciones que realizará próximamente, como la de Barcelona:

"Si alguien va a esta exposición y quiere adquirir una de las obras, por favor que lo haga rápido", decía en tono sarcástico refiriéndose a que a medida que llega la noche, se vuelve más generoso y empieza a regalar sus cuadros.

Aunque procede de una de las familias más icónicas de España, ha optado por mantener un perfil discreto, dejando que sean su arte y su visión personal los que hablen por él. De hecho, los trabajos que publica son muy expresionistas, ya que parece que no intenta copiar la realidad como es, sino mostrar como se siente, y esto lo acerca mucho a ser un joven artista con identidad propia. Aficionado también a la poesía, a la lectura y a las canciones de Frank Sinatra.

Un joven que, pese a llevar una vida muy discreta de cara a los focos y a preferir seguir su propio instinto, comparte de manera natural su día a día en redes sociales, como por ejemplo, su relación con Dora Postigo. Ambos tienen un perfil artístico marcado, algo que podría haberles hecho afines entre sí. Dora también tiene un estilo definido desde pequeña ya que, canta, y compone a su manera.

Hija de Bimba Bosé y sobrina del icónico Miguel Bosé, la unión de ambos representa la combinación de dos sagas familiares destacadas de la cultura española, que ahora se cruzanbajo una nueva generación. Una unión marcada por el talento creativo, que ya venía consolidado por sus familiares gracias a la música y al cine, desde hace tiempo atrás. Una demostración de que no sólo se hereda un apellido famoso, el talento también.