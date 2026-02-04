Avance | El capitán en Japón
Susana Saborido, Daniela y Salma indignadas con Joaquín: “Cómo se te ocurre que metamos todo en una mochila”
Joaquín ha sorprendido a su familia antes de comenzar su aventura por Japón. El capitán las ha pedido que su único equipaje sea una mochila con la que tendrán que cargar durante todo el viaje. No te lo pierdas, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.
Publicidad
Susana Saborido no da crédito con la ocurrencia de Joaquín, meter todo el equipaje de los veinte días de viaje en una mochila.
Su hija Daniela está perpleja al saber que tendrá que cargar con veinte kilos a la espalda durante toda la aventura mientras Salma no sabe ni cómo empezar a hacer la maleta.
“Ropa para un mes en una mochila, esto no es normal” han exclamado sus hijas ante la ocurrencia de Joaquín.
El capitán le da un consejo a su familia, “dejar un sitio para lo que queráis comprar allí” ha dicho Joaquín. ¿Serán capaces de llevar lo necesario? No te lo pierdas, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.
Publicidad