¿Adiós a Mark Ruffalo? Marvel confirma discretamente al sustituto de Hulk tras años de desgaste del personaje en el MCU

Durante años, el Hulk interpretado por Mark Ruffalo ha sido uno de los pilares emocionales y físicos del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, la ausencia de una película en solitario y la decisión de convertirlo en el llamado "Hulk Inteligente" diluyeron uno de los conflictos más potentes del personaje: la lucha interna entre la mente de Bruce Banner y la furia descontrolada del Gigante Verde.

Esa tensión, clave para entender al personaje, ha ido perdiendo peso dentro del relato del MCU, dejando a Hulk como una figura secundaria, más estable pero también menos peligrosa. Y es precisamente ahí donde Marvel parece haber encontrado una alternativa, distinta a la formula que ya intentaron implementar con She-Hulk y que no parece haber funcionado con los fans.

Mark Ruffalo como Hulk | Marvel Studios

La recién estrenada serie Wonder Man introduce a Simon Williams, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, como un personaje que recupera esa dualidad que hizo tan atractivo a Hulk en sus primeras etapas. Williams es un hombre corriente que intenta abrirse camino en la vida, pero también una fuerza devastadora cuya estabilidad emocional condiciona directamente el alcance de sus poderes.

A diferencia de Banner, cuya transformación era inmediata y visible, el peligro de Wonder Man se manifiesta de forma más impredecible: cuanto peor es su estado mental, mayores son los daños colaterales que puede provocar. Una amenaza menos explosiva en apariencia, pero potencialmente más destructiva a largo plazo.

Simon Williams en Wonder Man | Disney

Sin grandes anuncios ni declaraciones oficiales, Marvel parece estar desplazando el foco hacia un nuevo tipo de "bomba emocional" dentro del MCU. No se trata de sustituir a Hulk de forma literal, sino de ocupar el espacio narrativo que el personaje dejó libre tras perder su conflicto interno. Y en ese sentido, Simon Williams se perfila como el heredero más interesante del caos que una vez definió al Gigante Verde.