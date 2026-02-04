Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas se someten al test más divertido de Trancas y Barrancas en El Hormiguero

El Hormiguero recibió a Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas, que visitaron el programa para presentar ‘La fiera’, una película basada en una historia real. Más allá de hablar del proyecto, nos contaron algunos curiosidades como el secreto culinario de Miguel Ángel Silvestre.

Eso sí, los actores protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la noche gracias a la sección de Trancas y Barrancas.

Las hormigas pusieron a prueba a los invitados con un test de preguntas rápidas, en el que tenían que responder con la mayor brevedad posible. Un juego con el que el público pudo conocerlos mucho más de cerca y que dejó respuestas tan curiosas como inesperadas.

Entre las confesiones, Carlos Cuevas reveló que lo que más le aparece en la lupa de Instagram es arquitectura, además de admitir que es alérgico a los gatos, a las avispas y al polvo. Por su parte, Miguel Bernardeau confesó que su juego de mesa favorito es el Catan, mientras que Miguel Ángel Silvestre desveló cuál es el emoticono que más utiliza, arrancando las risas del plató.

El momento más cómico llegó cuando Miguel Bernardeau se atrevió a imitar la forma de andar de Miguel Ángel Silvestre, provocando carcajadas entre sus compañeros y el público. El actor incluso pidió una mochila al público para completar la imitación, mientras Silvestre explicaba entre risas: “Mi padre me decía que no braceara cuando ando”, contó.

Una sección rápida, espontánea y llena de humor que demostró la gran complicidad entre los tres actores y dejó claro que, además de talento, saben pasárselo en grande en El Hormiguero.