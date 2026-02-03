Antena3
Esta noche, El Hormiguero recibirá a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

Tres grandes actores españoles serán los protagonistas de una noche que promete emociones fuertes.

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

El Hormiguero recibe esta noche a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, tres de los actores más reconocidos del panorama audiovisual español. Su visita conjunta promete una charla distendida en la que repasarán sus trayectorias, el momento profesional que atraviesan y algunas de las experiencias que han marcado sus carreras.

Durante la entrevista, los intérpretes compartirán anécdotas de su trabajo, reflexiones sobre la profesión y cómo afrontan los nuevos retos que se les presentan. Una conversación que permitirá descubrir el lado más cercano de tres actores con estilos muy distintos, pero con una sólida presencia en la industria y una fuerte conexión con el público.

Sobre ellos:

Carlos Cuevas ha destacado por su intensidad interpretativa y su evolución constante como actor. Miguel Bernardeau se ha consolidado como uno de los rostros más populares de su generación, combinando carisma y versatilidad. Miguel Ángel Silvestre, por su parte, cuenta con una amplia trayectoria y una proyección internacional que lo ha situado como uno de los intérpretes españoles más reconocidos. Juntos representan distintas generaciones y estilos dentro de la interpretación.

