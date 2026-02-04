Muere el influencer Ángel Montoya al tirarse de un puente mientras grababa un reto viral

El influencer Ángel Montoya, de 30 años, ha muerto tras lanzarse al río dentro de un desafío que estaba grabando para sus redes sociales, tal y como señala 'tv azteca Sinaloa'.

En vídeos que circulan por las redes sociales, se puede ver cómo ocurrieron los hechos. Ángel Montoya se lanzó desde un puente al caudal del río Cauca. Ese instante ha quedado grabado en vídeo donde se muestra cómo, tras el salto, el joven intentó nadar contra la fuerte corriente, pero no consiguió salir del agua.

Desde ese momento, comenzó un operativo de búsqueda en la zona. Han sido cuatro días de labores, tras lo que el cuerpo del creador de contenido se localizó a orillas del río.

Con la muerte de Montoya se abre una vez más el debate del riesgo de los desafíos del mundo digital.

