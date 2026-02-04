Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Colombia

Muere el influencer Ángel Montoya al tirarse de un puente mientras grababa un reto viral

Ángel Montoya se lanzó desde un puente al caudal del río Cauca.

Imagen de archivo de un puente

Imagen de archivo de un puentePixabay

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El influencer Ángel Montoya, de 30 años, ha muerto tras lanzarse al río dentro de un desafío que estaba grabando para sus redes sociales, tal y como señala 'tv azteca Sinaloa'.

En vídeos que circulan por las redes sociales, se puede ver cómo ocurrieron los hechos. Ángel Montoya se lanzó desde un puente al caudal del río Cauca. Ese instante ha quedado grabado en vídeo donde se muestra cómo, tras el salto, el joven intentó nadar contra la fuerte corriente, pero no consiguió salir del agua.

Desde ese momento, comenzó un operativo de búsqueda en la zona. Han sido cuatro días de labores, tras lo que el cuerpo del creador de contenido se localizó a orillas del río.

Con la muerte de Montoya se abre una vez más el debate del riesgo de los desafíos del mundo digital.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Elon Musk llama "tirano y traidor" a Pedro Sánchez por sus medidas contra la impunidad de las redes sociales

Antena3 Noticias

Publicidad

Mundo

Representación del satélite canadiense GHGSat-C18 en órbita.

Rusia habría espiado comunicaciones de hasta una decena de satélites europeos con dos naves espaciales

Imagen de archivo de un puente

Muere el influencer Ángel Montoya al tirarse de un puente mientras grababa un reto viral

Virus mortal Nipah

Tailandia extrema las medidas de prevención ante el riesgo del virus Nipah

El partido de Meloni pide a Bruselas frenar la regularización de migrantes en España por el riesgo de “efecto llamada”
MIGRACIÓN EUROPA

El partido de Meloni pide a la UE frenar la regularización de migrantes en España por riesgo de efecto llamada

Saif al Islam Gadafi
Libia

Asesinan a Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado Muamar al Gadafi

William Stevenson
Jill Biden

Detienen a William Stevenson, exmarido de Jill Biden, acusado de asesinar a su actual esposa

Stevenson, de 77 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado por presuntamente matar a su mujer Linda Stevenson.

Doble asesinato
Australia

Trágico doble asesinato - suicidio en Australia: unos padres matan a sus hijos con espectro autista severo antes de suicidarse

Según el testimonio de una amiga, estos padres habrían perdido la financiación del Gobierno para apoyar la discapacidad de uno de los niños.

Gustavo Petro y Donald Trump, en Casa Blanca

Donald Trump y Gustavo Petro entierran el hacha de guerra tras un año de enfrentamientos

Oleksandra Kuznietsova

Oleksandra Kuznietsova huye de Kiev en el invierno más duro desde que empezó la guerra: "Es bastante difícil sobrevivir"

Imagen de Donald Trump

La embajada de Estados Unidos en Cuba lanza una alerta de seguridad por el riesgo de colapso

Publicidad