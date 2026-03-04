Trump contra Sánchez: Las veces que el presidente de EE.UU. ha amenazado a España

Cada vez que Donald Trump se ha referido a España desde que volvió a la Casa Blanca ha sido 'a malas'. El presidente de Estados Unidos no esconde sus diferencias con Pedro Sánchez y sus últimas palabras en el Despacho Oval calificando a España de "aliado terrible" son el último capítulo de una relación que se tensa cada vez más.

Todo comenzó en enero de 2025 cuando Trump aseguró que España era un país de los BRICS, un conjunto de Estados con economías emergentes entre los que están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

"¿Son una nación BRICS? España es una nación BRICS", aseguró Trump, que amenazó con imponer un arancel del 100% a los negocios que hicieran con Estados Unidos.

El gasto en defensa, el origen de su enfrentamiento

Las alusiones no se repitieron hasta junio, cuando el enfrentamiento regresó con fuerza. En la Cumbre de la OTAN de La Haya (Países Bajos), España fue el único país de la Alianza Atlántica que no se comprometió a subir el gasto anual en defensa al 5%, dejándolo en un 2,1%.

Trump calificó la decisión como "terrible" y amenazó con medidas arancelarias. "Les haremos pagar más, pagarán el doble", afirmó, a pesar de que los acuerdos comerciales estaban negociándose con la Unión Europea en su conjunto.

Pasado el verano y tras otros comentarios en el Air Force One destacando que "España es problemática", Trump volvió a mencionar a nuestro país en octubre por el mismo asunto. Junto con el presidente argentino, Trump calificó la postura de España de "falta de respeto a la OTAN". "De hecho, estaba pensando en imponerles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron, y podría hacerlo", insistió el presidente.

Varias amenazas que se quedaron sin ejecutar

Semanas después, la tensión parecía rebajarse. En la firma del acuerdo de paz para Gaza en Egipto, Trump y Sánchez se saludaron sonrientes. En mitad de su discurso, el presidente estadounidense fue dirigiéndose líder por líder a todos los presentes. Preguntó dónde estaba España y si estaba trabajando ya en el tema del PIB. Una anécdota que Trump culminó afirmando que España estaba haciendo "un buen trabajo".

El Ejecutivo español ha respondido en todas las ocasiones rechazando las amenazas y recordando el papel de España en la OTAN como un aliado histórico y fiable que cumple con sus compromisos.

España se opone a las decisiones de Trump

La oposición de Sánchez a la guerra en Gaza, que tildó de genocidio, el reconocimiento de Palestina como Estado, la negativa a formar parte de la polémica y minoritaria Junta de Paz de Trump para Gaza o la condena del uso de la fuerza en Venezuela son otros de los asuntos en los que ambas Administraciones han chocado, pero sin un enfrentamiento directo entre ambos mandatarios.

Ahora, con la guerra en Irán en marcha y el rechazo del Gobierno de España a que Estados Unidos emplee sus bases militares en Morón y Rota, comienza un nuevo capítulo que Trump pretende cerrar rompiendo toda relación.

