Silvia Abascal interpreta a Estrella, la mujer de Toscano en Entre tierras: “Ella se encuentra débil y depende de los cuidados de su familia”

La llegada de Estrella en la segunda temporada de Entre tierras tiene un trasfondo muy emocional a la historia. Interpretada por Silvia Abascal, es la mujer de Toscano y atraviesa una enfermedad que condiciona su vida y la de toda su familia: “Es una mujer enferma, se encuentra muy débil y es dependiente de los cuidados de su marido y de su hija”, afirma la actriz sobre un personaje que vive en una situación de vulnerabilidad constante.

Más allá de la enfermedad, Estrella es un personaje especial. Silvia Abascal nos destaca en esta entrevista el conflicto interno que atraviesa su personaje: “Siente culpa y también cierta rebeldía porque se siente a veces tratada, cuidada… con todo el amor por parte de la familia, pero no quiere sentirse invalidada”.

Pero la actriz tiene muy claro que Estrella es una buena persona: “Es un personaje bellísimamente generoso”, añade, a pesar del momento tan complicado por el que atraviesa.

Para Silvia Abascal, este papel ha supuesto un reto interpretativo: “Es la primera vez que trato la enfermedad en la actuación. Cuando estás en contacto continuamente con los mareos, la debilidad, el dolor… termino hecha un escombro”, comenta. “Siento que es mucho más cansado el tener un día postrada en la cama, trabajando, que seis secuencias de acción”.

Además, la relación entre Estrella y María será uno de los vínculos más interesantes de la temporada: “Tienen un punto de unión muy importante, y sin embargo están la una con la otra, no sé si llamarlo amigas”.

La segunda temporada de Entre tierras se estrena el 15 de marzo en atresplayer... ¡No te lo puedes perder!