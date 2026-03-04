Antena3
Para 6-8 personas

Un postre muy fácil y refrescante de Eva Arguiñano: pastel de limón

"Qué bien sienta un postre refrescante como este, después de las alubias que has preparado", afirma la repostera a Karlos Arguiñano.

Un postre refrescante de Eva Arguiñano: pastel de limón

Al cocinar la crema de limón, es importante que el batidor esté constantemente en contacto con el fondo de la cazuela para soltar la crema y que no se pegue al fondo.

Ingredientes, para 6-8 personas

  • 3 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 60 ml de yogur griego
  • 45 ml de zumo de limón
  • 60 g de mantequilla fundida
  • 160 g de harina
  • 5 g de levadura en polvo
  • Mantequilla para engrasar el molde
  • Azúcar glas para espolvorear
  • Menta para decorar

Para la crema de limón:

  • 1 huevo
  • Ralladura de 1 limón
  • 100 ml de zumo de limón
  • 60 g de azúcar
  • 30 g de harina de maíz refinada
  • 240 ml de leche
Elaboración

Para la crema de limón, pon en un bol el huevo, la ralladura de limón y el zumo de limón. Agrega el azúcar y mezcla bien. Añade la harina de maíz refinada y remueve para que se disuelva. Agrega la leche poco a poco y sigue batiendo hasta que se integren bien todos los ingredientes. Pasa la mezcla a una cazuela y cocina a fuego medio, sin parar de remover, hasta que espese, unos 8-10 minutos aproximadamente. Pasa la crema a un bol, cúbrela con film transparente (a piel) y deja que enfríe en el frigorífico.

Para la masa, pon en un bol 3 huevos, 100 g de azúcar, una pizca de sal y el yogur. Mezcla bien con una varilla manual. Añade la mantequilla fundida y el zumo de limón. Sigue batiendo hasta que se integren bien todos los ingredientes. Mezcla la harina y la levadura y añade la mezcla al bol. Bate hasta obtener una masa lisa y homogénea, de textura un tanto espesa.

Engrasa el molde con mantequilla y cubre con un papel de horno para que luego sea más fácil desmoldar (es recomendable hacer una bola con el papel antes de colocarlo para que coja mejor la forma del molde). Extiende la masa sobre el molde. Introduce la crema de limón en una manga pastelera. Corta la punta y extiende la crema de limón sobre la masa con forma de espiral empezando por el centro.

Hornea (con el horno precalentado) a 180°C (calor arriba y abajo) durante 35 minutos. Deja que se enfríe y desmolda. Espolvorea por encima azúcar glas al gusto. Decora con unas hojas de menta.

