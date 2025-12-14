Termina la cosecha del aceite de oliva virgen extra, el más exquisito y selecto del campo español

"Acabamos de entrar en el olivar ecológico" nos comenta Pedro Belmar cuando le acompañamos a la finca el Molinillo. Un auténtico paraíso a las faldas de los Montes de Toledo, ya en la provincia de Ciudad Real. Llegamos a una zona de cultivo, donde los productos químicos brillan por su ausencia. "Bueno, Pedro... ¿Qué significa que este hormiguero esté aquí?" le preguntamos al ingeniero responsable de la producción del considerado como el mejor aceite del mundo de 2024. "Pues es un testigo de lo que es la agricultura ecológica. Toda la actividad de los microorganismos e insectos que hay en este suelo... " nos comenta.

El aceite temprano es el más sabroso de todos los que se recolectan

Además de a sus trabajadores, en plantilla, Pedro tiene además a 350 ovejas. "Al tener cien por cien de cubierta vegetal, las ovejas nos controlan todas las plantas que surgen en el olivar... aparte de que abona el terreno". Los bovinos evitan, además, que proliferen los incendios en este auténtico paraíso natural. Este respeto por la naturaleza se traduce en una calidad única con respecto a otros aceites. "Son aceites verdes, muy frutados muy intensos... manzana, hierba fresca, alcachofa... tomatera... " nos comenta degustando ya en la almazara.

En la finca se produce el milagro del "ciclo de la vida"

De las casi tres millones de hectáreas de olivar que hay en nuestro país, unas trescientas mil están dedicadas al aceite ecológico. La superficie ha aumentado, nada menos, que el setenta y tres por ciento en la última década. Un cambio debido a la mayor sensibilidad del consumidor, tanto español como extranjero, por este modelo más respetuoso con el medio ambiente y por su mayor valor añadido. "La diferencia de precio que se le está pagando al agricultor de media a nivel anual puede ser de unos sesenta céntimos, un euro más por litro y pero luego hay condicionantes que si hacen un aceite de recolección temprana pues el diferencial puede ser más alto..." nos comenta Juan Carlos López, del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Esa comunidad ostenta el número de hectáreas consagradas al cultivo natural. El precio de este elixir oscila entre los 10 y los cuarenta euros el litro. "Pero ¿hay público que sí lo aprecia y está dispuesto a pagarlo? le planteamos a Pedro. "Sí, sí hay público... es más... incluso nos falta aceite... sí hay público..." nos responde orgulloso.

