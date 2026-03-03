Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 3 de marzo

¿Débil o humano?: Sadakat humilla a Cihan por devolverle el niño a Alya

La autoridad de Sadakat Albora ha sido cuestionada por primera vez y de la forma más dolorosa: por su propio hijo.

Cihan

Sadakat humilla a Cihan.

Publicidad

Cihan ha decidido que el pequeño Cihan Deniz debe estar con su madre, Alya, y ha permitido que se marchen juntos a casa de Nare. Un gesto de humanidad que la matriarca considera una traición imperdonable. "Una madre no le haría tanto daño a otra madre y a su hijo", le ha dicho Cihan a una Sadakat que no entiende de sentimientos, solo de poder.

Para la matriarca, la conciencia es un estorbo para mantener el control en Mardin y ha acusado a su hijo de estar "ciego" ante el peligro. Sadakat le ha exigido a Cihan que espabile antes de que sea tarde: "¡Has quebrantado mi autoridad!".

Cihan no se ha quedado callado y le ha recordado a su madre que fue su crueldad al llevar al niño al juzgado lo que le obligó a tomar esta decisión. Sin embargo, Cihan tiene un plan claro y se apoya en la última voluntad de Boran: "Alya entrará por esa puerta siendo mi esposa y el niño será mi hijo". A pesar de los gritos de Sadakat, Cihan está decidido a cumplir su palabra, aunque eso signifique enfrentarse a la mujer que le dio la vida.

Mientras en la mansión saltan las chispas, el pequeño ha llegado entusiasmado a su nuevo refugio. "¿Aquí es donde está tu casa?", le ha preguntado a su tía Nare. Alya, por fin, ha respirado al ver a su hijo feliz, sin saber que Sadakat ya está moviendo los hilos para traer al niño de vuelta "cuanto antes". ¡La paz de Alya tiene las horas contadas!

Mine

“Alya se casará conmigo”: la bomba de Cihan que deja a Mine en shock en el hospital

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Cihan

¿Débil o humano?: Sadakat humilla a Cihan por devolverle el niño a Alya

¡Descúbrelo! Ana Carlota Fernández, Itziar Atienza y Fernando Andina nos lo cuentan todo sobre Sueños de libertad

¡Descúbrelo! Ana Carlota Fernández, Itziar Atienza y Fernando Andina nos lo cuentan todo sobre Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta que Marisol se convierta en su espía

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta que Marisol se convierta en su espía

Capítulo 510 de Sueños de libertad; 3 de marzo: Tasio se distancia de Paula mientras Damián se desprende de su pasado
Resumen

Capítulo 510 de Sueños de libertad; 3 de marzo: Tasio se distancia de Paula mientras Damián se desprende de su pasado

¡Nos vamos de boda! Damián y Digna vuelven a comprometerse delante de su familia
Capítulo 510

¡Nos vamos de boda! Damián y Digna vuelven a comprometerse delante de su familia

Álvaro, el amante de Beatriz, llega a Toledo: “Te he echado mucho de menos”
Capítulo 510

Álvaro, el amante de Beatriz, llega a Toledo: “Te he echado mucho de menos”

La pareja se reencuentra en un parque de la ciudad y saltan chispas entre ellos. ¿Cuáles serán sus planes?

La propuesta de Nieves que deja a Luz sin palabras: ¡quiere incorporarse a trabajar como enfermera en el dispensario!
Capítulo 510

La propuesta de Nieves que deja a Luz sin palabras: ¡quiere incorporarse a trabajar como enfermera en el dispensario!

La mujer de Pablo Salazar cree que es la mejor solución para que su hijo Miguel se sienta más cómodo y aprenda a trabajar con los pacientes.

Miquel Fernández

El triángulo que complica la vida de César en Perdiendo el juicio: "Creo que sigue enamorado de Amanda"

Valentina encuentra en Andrés un confidente: “Mi relación con mi madre ha cambiado últimamente”

Valentina encuentra en Andrés un confidente: “Mi relación con mi madre ha cambiado últimamente”

Diyar

Diyar vive vigilada por su abuelo: “Tiene ojos y oídos en todas partes”

Publicidad