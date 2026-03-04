El testimonio de José Prado, evacuado de Abu Dabi con su mujer e hijas: "Dormí en el suelo con una de las niñas"

Las emociones estaban a flor de piel en una de las terminales de llegadas internacionales del aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas la tarde- noche del martes. Las familias aguardaban a los suyos con ilusión e impaciencia. Como se puede ver en las imágenes, los testimonios de los viajeros sobrecogían. Miedo, tensión e incertidumbre eran los denominadores comunes.

Una mujer confesaba nada más aterrizar que sintieron un miedo sin precedentes cuando se percataron que las explosiones afectaban a la ciudad: "Pensé que era solo en la base americana y ya está. Cuando vimos que no, ya eso...".

"Estuvieron sonando bombas hasta las tres y media de la madrugada", decía otro de los repatriados.

"Queda mucha gente allí todavía"

Era una de las declaraciones que hacía José Prado poco después de verse 'en casa', a diferencia de quienes todavía aguardan sumidos en una calma tensa. Se encontraba junto a su familia pasando unos días en Abu Dabi.

"No había ninguna recomendación de no viajar", por ello pretendía disfrutar junto a su mujer y sus dos hijas, de 10 y 13 años, de unos días de descanso. Llegaron el mismo viernes por la noche. La situación de normalidad y calma que encontraron no duraría muchas horas.

Del parque temático a las baterías antiaéreas

La familia disfrutaba de una tarde de sábado en un conocidísimo parque temático de Abu Dabi, conscientes de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. De pronto sus dispositivos móviles comenzaron a emitir un sonido estridente, eran los mensajes de alerta a la población. Las autoridades emiratíes recomendaban a toda la población refugiarse en edificios seguros, lejos de las ventanas y de las plantas más altas. No dormirían en su habitación de hotel. El alojamiento habilitó camas en los sótanos para sus huéspedes y allí pasaron la noche, ,José y una de las niñas, en el suelo.

La situación no pudo cambiar más al día siguiente tras recibir un nuevo mensaje que avisaba de la posibilidad de hacer vida normal "con precaución", los ataques estaban bajo control: "Fuimos a la piscina y pasamos el día allí, dormimos en nuestra habitación, y normal, el domingo normal".

Sin embargo esa 'normalidad' que puede haber después de haber escuchado numerosas explosiones de misiles iraníes tenía otro matiz cuando José explicaba cómo pudo ver varias baterías antiaéreas desplegadas por las calles de Abu Dabi.

El cierre del espacio aéreo mantenía en vilo su regreso a casa. La incertidumbre y el caos de miles de españoles no daban esperanzas a José y su familia, pero han sido de los primeros afortunados en ser evacuados de la zona por las autoridades españolas.

