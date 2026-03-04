Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Guerra Irán

El testimonio de José Prado, evacuado de Abu Dabi con su mujer e hijas: "Dormí en el suelo con una de las niñas"

Los primeros 157 ciudadanos españoles evacuados de Oriente Medio llegaban la tarde del martes a Madrid. José Prado, su mujer y sus hijas pequeñas eran cuatro de ellos. Hoy ha contado la complicada experiencia que vivieron, en especial cuando los misiles iraníes caían cerca de donde se encontraban.

José Prado

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Las emociones estaban a flor de piel en una de las terminales de llegadas internacionales del aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas la tarde- noche del martes. Las familias aguardaban a los suyos con ilusión e impaciencia. Como se puede ver en las imágenes, los testimonios de los viajeros sobrecogían. Miedo, tensión e incertidumbre eran los denominadores comunes.

Una mujer confesaba nada más aterrizar que sintieron un miedo sin precedentes cuando se percataron que las explosiones afectaban a la ciudad: "Pensé que era solo en la base americana y ya está. Cuando vimos que no, ya eso...".

"Estuvieron sonando bombas hasta las tres y media de la madrugada", decía otro de los repatriados.

"Queda mucha gente allí todavía"

Era una de las declaraciones que hacía José Prado poco después de verse 'en casa', a diferencia de quienes todavía aguardan sumidos en una calma tensa. Se encontraba junto a su familia pasando unos días en Abu Dabi.

"No había ninguna recomendación de no viajar", por ello pretendía disfrutar junto a su mujer y sus dos hijas, de 10 y 13 años, de unos días de descanso. Llegaron el mismo viernes por la noche. La situación de normalidad y calma que encontraron no duraría muchas horas.

Del parque temático a las baterías antiaéreas

La familia disfrutaba de una tarde de sábado en un conocidísimo parque temático de Abu Dabi, conscientes de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. De pronto sus dispositivos móviles comenzaron a emitir un sonido estridente, eran los mensajes de alerta a la población. Las autoridades emiratíes recomendaban a toda la población refugiarse en edificios seguros, lejos de las ventanas y de las plantas más altas. No dormirían en su habitación de hotel. El alojamiento habilitó camas en los sótanos para sus huéspedes y allí pasaron la noche, ,José y una de las niñas, en el suelo.

La situación no pudo cambiar más al día siguiente tras recibir un nuevo mensaje que avisaba de la posibilidad de hacer vida normal "con precaución", los ataques estaban bajo control: "Fuimos a la piscina y pasamos el día allí, dormimos en nuestra habitación, y normal, el domingo normal".

Sin embargo esa 'normalidad' que puede haber después de haber escuchado numerosas explosiones de misiles iraníes tenía otro matiz cuando José explicaba cómo pudo ver varias baterías antiaéreas desplegadas por las calles de Abu Dabi.

El cierre del espacio aéreo mantenía en vilo su regreso a casa. La incertidumbre y el caos de miles de españoles no daban esperanzas a José y su familia, pero han sido de los primeros afortunados en ser evacuados de la zona por las autoridades españolas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Cristina Peña

Cristina Peña advierte del enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Donald Trump: "Es carente de inteligencia de negocio"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

José Prado

El testimonio de José Prado, evacuado de Abu Dabi con su mujer e hijas: "Dormí en el suelo con una de las niñas"

Un postre refrescante de Eva Arguiñano: pastel de limón

Un postre muy fácil y refrescante de Eva Arguiñano: pastel de limón

Gratinado de alubias con conejo, de Karlos Arguiñano

Gratinado de alubias con conejo, la espectacular receta de Karlos Arguiñano

Se dispara la compra venta de oro.
El oro y el bolsillo

El precio de la guerra para España: el oro se dispara

Vicente Vallés en Espejo Público.
Guerra Oriente Próximo

Vicente Vallés: "Con el 'no a la guerra' Pedro Sánchez ha hecho oposición a Aznar veintitantos años después"

Cristina Peña
Marca España

Cristina Peña advierte del enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Donald Trump: "Es carente de inteligencia de negocio"

La experta en comercio internacional avisa de las consecuencias negativas que puede tener la nueva crisis diplomática desencadenada entre España y EEUU, por la limitación del Gobierno al uso de las bases norteamericanas en sus ataques a Irán.

Fernando Ónega
Te lo contamos

Así era el periodista Fernando Ónega, la voz de la Transición, fallecido a los 78 años

El padre de Sonsoles Ónega, uno de los cronistas más reconocidos de la Transición hacia la democracia, fallecía el 3 de marzo en Madrid, dejando una huella imborrable en el mundo de la comunicación.

Varsavsky en Espejo Público.

Martin Varsavsky, contra la postura de Pedro Sánchez en la guerra de Oriente Próximo: "No puede ser el troll contra Donald Trump"

El impacto de la guerra de Oriente Próximo en España.

Inocencio Arias: "Sánchez es un calco de Trump en muchas cosas pero si no tuviera detrás a la Unión Europea tendríamos que preocuparnos mucho"

Las pesadillas de Susana Saborido ante un posible terremoto: “Que no nos pille aquí”

Las pesadillas de Susana Saborido ante un posible terremoto: “Que no nos pille aquí”

Publicidad