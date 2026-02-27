Marcos de Quinto pide perdón a María Guardiola después de llamarla 'tipeja-charo': "Ha perjudicado mucho al PP"

El empresario y exdiputado Marcos de Quinto ha dado la cara tras publicar un comentario en X en el que criticaba a la líder del PP en Extremadura María Guardiola. De Quinto se refería a ella como "'tipeja-charo', bocazas, populista e izquierdista desequilibrada". Un mensaje que, cuenta, escribió hace un mes. Antes de que se celebraran las elecciones en Extremadura.

La primera en el plató de 'Espejo Público' en recriminarle este mensaje ha sido la activista Afra Blanco diciéndole: "¿A ti no se te cae la cara de vergüenza hablando así? ¿Has quitado el tuit ya? Es de un tufo machista todo lo que dice este señor...". Marcos de Quinto ha respondido diciendo que él no borra 'tuits'.

"Le pido perdón pero sus comportamientos son muy criticables"

El colaborador de Espejo Público ha querido pedir disculpas a María Guardiola por el 'tuit', pero mantiene que sus comportamientos "son muy criticables".

Renuncia a criticarla "como persona" pero cree que "ha perjudicado mucho al PP en las elecciones famosas del verano azul con su negociación con Vox". También considera que la propia María Guardiola se ha perjudicado también a sí misma "hablando del machismo de Abascal para decir después que ella cree en el feminismo de Abascal". Califica como "esperpento" que Carmen Fúnez tuviera que regañar en público a Guardiola cuando dentro de la propia dirección del PP en Génova un diputado le había dicho ya a la extremeña que igual tenía que apelar a una abstención técnica del PSOE.

"Guardiola ha tenido mucho infantilismo"

Marcos de Quinto cree que ha habido "un desastre tremendo" tras las elecciones de Extremadura y ha habido "mucho infantilismo". En política hay que ser serio y discreto. "Una cosa es cómo Azcón ha hecho las cosas en Zaragoza, en Murcia y en Baleares", añadía. "Hay una señora que no está sabiendo llevar una responsabilidad, pero sí hay señoras en el P que saben cómo llevar negociaciones".

