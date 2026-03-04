Antena3
Mejores Momentos | 4 de marzo

La estrategia de Fernando da sus frutos en un panel de 850€

El santanderino ha utilizado el ‘me lo quedo’ para quitarle a Cristina el comodín.

Adrián Moreno
Publicado:

Cuando todo el mundo pensaba que Fernando iba a emplear el comodín para arrebatarle a Raquel los 400€ que reflejaba su marcador, el concursante del atril amarillo ha preferido quedarse con el comodín que tenía Cristina en su poder.

Este comodín le ha servido a Fernando para no perder el turno cuando ha intentado una tirada más en busca de la ‘letra oculta’, que lleva consigo el premio del’ super comodín’.

Fernando ha terminado resolviendo un panel de 850€, una cantidad que ha conseguido alcanzar gracias al uso también de la ventaja de la ‘doble letra’, que le ha ayudado a doblar su dinero.

