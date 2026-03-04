Antena3
El rey emérito habría contado a un amigo su intención de ser enterrado en Granada "como un chascarrillo"

La periodista Pilar Vidal aporta nuevos datos sobre la petición del rey emérito de ser enterrado en Granada junto a la tumba de los Reyes Católicos.

La última voluntad del Rey.

Laura Simón
En pleno debate sobre un posible regreso del rey emérito a España un sorprendente titular se ha colado en el debate público. El rey don Juan Carlos querría ser enterrado en Granada junto a la tumba de los Reyes Católicos. Un dato que habría sido confirmado por la biógrafa del monarca Laurence Debray.

Tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo el rey emérito permanece en el Hotel Four Seasons de Abu Dabi y se especula con la información de que se encuentra con su nieto Froilán.

Un chascarrillo, más que una petición

Señala Pilar Vidal que esa supuesta petición del monarca fue en realidad un chascarrillo que le confesó el Rey a un amigo íntimo que lo ha elevado a categoría de noticia. El amigo le dijo: "Oye, que parece que no hay hueco en El Escorial" a lo que este habría respondido: "Oye, pues si no hay hueco que me pongan en Granada con los Reyes Católicos".

Señala Susanna Griso que Laurence y el Emérito tienen una relación cercana y casi familiar pero la francesa no quiere convertirse en su portavoz oficial.

"Creo que cualquier español pensará que dejen al Rey Juan Carlos enterrarse donde quiera"

Espejo Público habla con el experto en Protocolo de la UCJC Carlos Fuente. Cree que cualquier español pensará que deberían dejar al Rey Juan Carlos enterrarse donde quiera.

Explica que tiene que existir un escrito donde el Rey exprese su voluntad de ser enterrado donde considere. "En España existe una laguna jurídica importante con respecto a esta situación. Lo normal es que hubiera sido en el Monasterio de El Escorial. Allí hubiera estado 20 ó 30 años en la sala denominada de El Pudridero y después ya se vería dónde".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

