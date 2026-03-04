Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos todos los detalles de la despedida a Fernando Ónega

Fernando Ónega, uno de los cronistas más importantes de la Transición, fallecía ayer en Madrid a sus 78 años. El periodista marcó un antes y un después en la Transición hacia la democracia y deja un legado imborrable en nuestro país.

Hoy se ha instalado en Madrid la capilla ardiente, a la que han acudido familiares y amigos para despedir a Fernando Ónega y a arropar a sus seres queridos, entre ellos, Sonsoles Ónega y su hermana Cristina.

Fernando Ónega se marcha dejando huella en la historia de nuestro país. Un adiós multitudinario en el que se ve reflejada la importancia de la figura de Fernando.