Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos todos los detalles de la despedida a Fernando Ónega

El periodista Fernando Ónega fallecía ayer a los 78 años en Madrid. Hoy, sus familiares y amigos le dan el último adiós.

Fernando Ónega, uno de los cronistas más importantes de la Transición, fallecía ayer en Madrid a sus 78 años. El periodista marcó un antes y un después en la Transición hacia la democracia y deja un legado imborrable en nuestro país.

Hoy se ha instalado en Madrid la capilla ardiente, a la que han acudido familiares y amigos para despedir a Fernando Ónega y a arropar a sus seres queridos, entre ellos, Sonsoles Ónega y su hermana Cristina.

Fernando Ónega se marcha dejando huella en la historia de nuestro país. Un adiós multitudinario en el que se ve reflejada la importancia de la figura de Fernando. Todos los detalles, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

La última voluntad del Rey.
Casa Real

El rey emérito habría contado a un amigo su intención de ser enterrado en Granada "como un chascarrillo"

José Prado
Guerra Irán

El testimonio de José Prado, evacuado de Abu Dabi con su mujer e hijas: "Dormí en el suelo con una de las niñas"

Los primeros 157 ciudadanos españoles evacuados de Oriente Medio llegaban la tarde del martes a Madrid. José Prado, su mujer y sus hijas pequeñas eran cuatro de ellos. Hoy ha contado la complicada experiencia que vivieron, en especial cuando los misiles iraníes caían cerca de donde se encontraban.

Un postre refrescante de Eva Arguiñano: pastel de limón
Para 6-8 personas

Un postre muy fácil y refrescante de Eva Arguiñano: pastel de limón

"Qué bien sienta un postre refrescante como este, después de las alubias que has preparado", afirma la repostera a Karlos Arguiñano.

Gratinado de alubias con conejo, de Karlos Arguiñano

Gratinado de alubias con conejo, la espectacular receta de Karlos Arguiñano

Se dispara la compra venta de oro.

El precio de la guerra para España: el oro se dispara

Vicente Vallés en Espejo Público.

Vicente Vallés: "Con el 'no a la guerra' Pedro Sánchez ha hecho oposición a Aznar veintitantos años después"

