Martin Varsavsky, contra la postura de Pedro Sánchez en la guerra de Oriente Próximo: "No puede ser el troll contra Donald Trump"

Martin Varsavsky ha acudido al programa a aportar "la visión de inversores y empresarios" sobre la postura que España está adoptando en la guerra entre Estados Unidos e Irán. "Nadie le pidió nada, él se metió a crear una crisis que no debería haber creado" asegura el empresario. Dice que muchos colegas empresarios le están llamando preguntando por qué Sánchez está actuando como está actuando y por qué se ha metido "en este berenjenal".

La reacción de Trump, persona temperamental y con carácter, era previsible, asegura Varsavsky y dice que esa reacción causa daño a las empresas españoles y exportadores. Considera que Sánchez debería haberlo pensado antes.

"Sánchez tendría que actuar en conjunto con la Unión Europea"

"Es preocupante que España esté en la situación de quedarse fuera del comercio con Estados Unidos, que es algo fundamental para todos los países" dice el empresario afincado en España. "No tenía sentido provocar esta crisis y ser el troll de Trump". Cree que Sánchez tendría que actuar en conjunto con la Unión Europea y "ahí sí podría influenciar y dar sus opiniones a la UE y a España le iría mucho mejor".

Asegura que sus amigos norteamericanos están desconcertados ante esta política y que no se había planteado, tal y como ha apuntado la mesa, que toda esta estrategia tenga que ver con el electorado español, que esté pensando en los suyos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.