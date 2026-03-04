Antena3
Mejores Momentos | 4 de marzo

Fernando mantiene su buena racha resolviendo el panel de la ‘frase cursi’

Otra victoria más para este concursante que, esta vez, se ha atrevido a seguir tirando.

Fernando mantiene su buena racha resolviendo el panel de la ‘frase cursi’

Adrián Moreno
Publicado:

Fernando ha conseguido un panel de 550€, aunque podría haber sido de más, ya que se ha quedado a escasos centímetros de obtener la segunda parte del gran premio, cuya otra mitad ya había conseguido anteriormente.

El concursante ya estaba a punto de celebrar la obtención del reloj deportivo, pero la ruleta le ha deparado el gajo de 50€, lo que le ha permitido superar los 500€ en su marcador. El propio Fernando le decía a Jorge: “¿No puedo soplar un poco?”.

Ha sido Jorge Fernández el que le ha animado a seguir tirando cuando estaba a solo 50€ de la ola: “¿No quieres llevarte una ‘olita’?”.

Publicidad