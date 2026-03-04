Antena3
Cristina Peña advierte del enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Donald Trump: "Es carente de inteligencia de negocio"

La experta en comercio internacional avisa de las consecuencias negativas que puede tener la nueva crisis diplomática desencadenada entre España y EEUU, por la limitación del Gobierno al uso de las bases norteamericanas en sus ataques a Irán.

Cristina Peña

Andrés Pantoja
Cristina Peña situaba a las artes diplomáticas como "el mejor nutriente" de las relaciones comerciales internacionales. España está dentro del bloque aduanero que supone la Unión Europea y por ello Estados Unidos no puede tomar medidas exclusivas contra España pese a las amenazas de Donald Trump, sin embargo la experta en comercio internacional sí considera que habrá repercusiones.

"No puede hacer ningún tipo de prohibición porque iría contra toda Europa. Lo que sí puede hacer es campañas contra marcas españolas, empresas (…) Ese daño a la marca España es muy peligroso", explicaba.

Elegir bien las batallas

Que cada uno sepa elegir las batallas es una habilidad esencial de inteligencia emocional, que puede facilitar la existencia, y a juzgar por las palabras de Cristina Peña, no sería lo que está haciendo Pedro Sánchez con Donald Trump, con España y su ciudadanía como potenciales damnificadas.

"Un enfrentamiento es carente de inteligencia de negocio", aseguraba la analista al mismo tiempo que ensalzaba la postura "mucho más neutra" e invita a un enfriamiento de este tenso cruce de declaraciones que incluyen serias amenazas y comparecencias institucionales ante los medios.

Daño a la 'marca España'

Aunque los productos españoles tienen unos altos estándares de calidad que se equiparan a la consideración de los consumidores, Cristina subrayaba que el comercio también "va de personas, de relaciones humanas, va de emociones".

"A lo mejor España empieza a ser una emoción que no les gusta", advertía la experta en comercio internacional, que por último concluía: "No hay por qué generar una confrontación, un enfrentamiento (…) Esto daña las exportaciones sí o sí".

El impacto de la guerra de Oriente Próximo en España.

Inocencio Arias: "Sánchez es un calco de Trump en muchas cosas pero si no tuviera detrás a la Unión Europea tendríamos que preocuparnos mucho"

