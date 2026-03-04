¡Raquel gana 1.034€ en el ‘panel de velocidad decreciente’!

No estamos acostumbrados a ver con frecuencia este panel en los programas de La Ruleta de la Suerte, pero hoy ha premiado con una cantidad de cuatro cifras a la concursante valenciana.

Esta prueba ha empezado con un total de 2.000€, que iba disminuyendo a medida que iban apareciendo las consonantes. Raquel ha conseguido resolver el panel en primer lugar cuando este llegaba a su ecuador, ganando más de 1.000€.

Con este resultado, Raquel ha logrado posicionarse en segundo lugar, por detrás de Fernando, gracias a adivinar este panel relacionado con Pablo Picasso.