Mejores Momentos | 4 de marzo
¡Raquel gana 1.034€ en el ‘panel de velocidad decreciente’!
La agilidad de la concursante la ha premiado con esta gran cantidad económica.
No estamos acostumbrados a ver con frecuencia este panel en los programas de La Ruleta de la Suerte, pero hoy ha premiado con una cantidad de cuatro cifras a la concursante valenciana.
Esta prueba ha empezado con un total de 2.000€, que iba disminuyendo a medida que iban apareciendo las consonantes. Raquel ha conseguido resolver el panel en primer lugar cuando este llegaba a su ecuador, ganando más de 1.000€.
Con este resultado, Raquel ha logrado posicionarse en segundo lugar, por detrás de Fernando, gracias a adivinar este panel relacionado con Pablo Picasso.
