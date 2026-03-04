Antena3
Capítulo 76

“Hacemos lo que nos da la gana”: Seyran le para los pies a su suegra en su primera cena como una Kantarci

Tras anunciar que ya son marido y mujer, Seyran no ha permitido que su suegra, Ayla, empiece a dictar las normas de su matrimonio.

Cuando Ayla ha intentado imponer que la pareja se quede a vivir en su mansión, Seyran ha dejado a todos mudos. "Sinan y yo llevamos años haciendo lo que queremos, hacemos lo que nos da la gana", le ha dicho a la cara a su suegra.

La joven ha dejado claro que no piensa ser una marioneta en manos de los Kantarci y que su libertad no se negocia, ni siquiera por una casa grande. Ayla ha tenido que tragarse su orgullo mientras veía cómo su nuera le marcaba el terreno sin pestañear.

Mientras tanto, Diyar, que no es tonta, quería saber qué ha sentido Ferit al enterarse de que Seyran ya es una mujer casada. Él ha intentado hacerse el frío, asegurando que no ha sentido nada "emocionalmente" y analizando el movimiento de Seyran como algo puramente cerebral. "Ya no es la chica de Antep, ha crecido", decía Ferit intentando convencerse a sí mismo de que Seyran ya es pasado.

A pesar de que ha intentado desviar el tema acusando a Diyar de estar celosa, la realidad es que Ferit no puede dejar de pensar en por qué Seyran ha tomado una decisión tan precipitada. En una noche donde todos dicen estar "bien", la verdad es que los corazones de los cuatro están más revueltos que nunca. ¡La boda de Seyran ha sido el disparo de salida para una guerra de sentimientos!

Silvia Abascal en Entre tierras

Silvia Abascal interpreta a Estrella, la mujer de Toscano en Entre tierras: “Ella se encuentra débil y depende de los cuidados de su familia”

¡Descúbrelo! Ana Carlota Fernández, Itziar Atienza y Fernando Andina nos lo cuentan todo sobre Sueños de libertad

¡Descúbrelo! Ana Carlota Fernández, Itziar Atienza y Fernando Andina nos lo cuentan todo sobre Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta que Marisol se convierta en su espía

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta que Marisol se convierta en su espía

