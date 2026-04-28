Ketty Garat: "Santos Cerdán es un traidor superlativo y en varias escalas. Le interesa tapar lo suyo, aunque él es el testaferro de Ábalos"

El juicio por el 'caso mascarillas' entra en su recta final. Durante el día de ayer lunes pasaron por el Tribunal Supremo alrededor de doce agentes de la UCO, que fueron los encargados de las entradas y registros a los domicilios de los tres acusados.

Coincidiendo con la declaración de la UCO, 'The Objective' publica en exclusiva nuevos mensajes del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En esos mensajes se demuestra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mintió sobre los motivos de la cesión del que fue ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Tal y como puede leerse, Sánchez confesó a Santos Cerdán en mayo de 2021, dos meses antes del cese a Ábalos, que "estaba cabreadísimo" y aseguraba que "José nos ha traicionado". Según la periodista y autora de 'Todos los hombres de Sánchez', Ketty Garat, "el presidente del Gobierno lo sabía todo y cesa a Ábalos por los motivos que dimos en The Objective hace cuatro años que estaban relacionados con las prostitutas, con las facturas elevadas, con el cese del gerente porque se miró para otro lado con ese dinero de procedencia dudosa, es decir, por el ruido".

"El presidente mintió cuando dijo que cesó a Ábalos para darle un impulso al gobierno por la pandemia"

Según Garat, "había ruido, el presidente lo sabía y mintió cuando dijo que cesó a Ábalos para darle un impulso al gobierno por la pandemia". Ketty también ha explicado el momento en el que Pedro Sánchez se entera de toda la trama de Ábalos: "Se entera en noviembre de 2020". Ha detallado que "sabemos que fue en esa fecha porque hay una 'fiesta de Halloween', una celebración en la casa de la directora de comunicación del PSOE". Precisamente, fue en esa celebración donde la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, "se desahoga diciendo que no puede más y les enseña unos emails de Jésica Rodríguez, ya que le ha pillado yéndose con su marido de viaje y pidiéndole cierto dinero". Tras las palabras de Perles, Maritcha Ruiz Mateos y Adriana Lastra hablan con Carmen Calvo y ella se lo dice al presidente del Gobierno. Según Ketty, "el presidente interviene y ahí comienza la ruptura de la relación sentimental y particular entre Jésica y Ábalos".

Pese a esa ruptura, Pedro Sánchez no le cesa hasta nueve meses después. Tal y como ha revelado Ketty, en el mes de mayo de 2021, se produce "una fiesta con prostitutas y es en ese momento cuando a Óscar López le llega la información sobre unos destrozos en una habitación de un parador tras la fiesta". Ha afirmado que él "lo niega, pero cuando hablo con López se producen movimientos".

"Santos Cerdán es un traidor superlativo"

Pedro Sánchez también anticipa su cese y en mayo de 2021, Santos Cerdán es quien hace la cama a Ábalos. Ketty ha explicado que ella "le llama el traidor en el libro porque es un traidor superlativo y en varias escalas. Es un traidor con las feministas del partido que luego son purgadas, con Ábalos y contra los medios que hablan sobre esta trama". Considera que "hay muchos traidores en el entorno de Ábalos, pero Cerdán es importante porque revela una operación del control de daños". Asimismo, detalla que "le interesa tapar lo suyo propio, que luego sabemos que lo tiene y según nos dice un empresario, él es eltestaferro de Ábalos".

Tras la publicación de estas nuevas informaciones, ha habido voces críticas contra Ketty por revelar estas fuentes. Sin embargo, ella detalla que "Santos Cerdán no es una fuente, es un paracaidista, un emisario, una pieza de un entramado criminal" y asegura que "un periodista no tiene por qué mantener una relación con un corrupto". Asimismo, ha detallado que "hay personas como Santos Cerdán que hace cuatro años ya nos hablaban de la procedencia dudosa de los billetes de 500 euros con los que Ábalos pagaba en el partido".

Por último, la periodista ha explicado que esta trama es "la historia de un engaño masivo" porque si "Pedro Sánchez pasado un tiempo es capaz de volver a ofrecerle ser eurodiputado o le permite colocar a su pareja cuando ha dejado de ser ministro, evidencia que el cordón umbilical todavía existía pese a conocer la corrupción y la prostitución".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.