Primeras imágenes de Miguel Ángel Muñoz tras la muerte de su madre, Cristina Blanco

Miguel Ángel Muñoz atraviesa días especialmente difíciles tras el fallecimiento de su madre, Cristina Blanco. El actor ha sido captado en unas imágenes exclusivas que muestran el complicado momento al que se enfrenta después de la pérdida de una de las personas más importantes de su vida.

En las imágenes, el actor ha salido de un establecimiento y se ha dirigido rápidamente hacia otro edificio. Durante el corto trayecto, no ha querido detenerse ante las cámaras ni responder a las preguntas de los reporteros que le expresaban sus condolencias.

Miguel Ángel Muñoz evitando a la prensa | Europa Press

La prensa le ha transmitido mensajes de apoyo y han intentado conocer cómo se ha encontrado en estos momentos tan delicados, en los que el actor ha optado por guardar silencio.

Una actitud que ha reflejado la discreción con la que siempre ha gestionado los asuntos relacionados con su vida privada, especialmente en relación a su madre.