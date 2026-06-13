J Kbello recupera el liderato de la clasificación tras conseguir si tercera victoria en Tu cara me suena

Tras convertirse en tricampeón gracias a su imitación de Elvis Presley, J Kbello ha recuperado el liderazgo de la clasificación general y destaca en estos momentos con 185 puntos.

María Parrado le sigue de cerca con 182 puntos y Cristina Castaño se mantiene firme en esta tercera plaza desde el inicio con 173 puntos. Martín Savi se sitúa cuarto con 159 y Paula Koops quinta con 150.

Sole Giménez con 140 puntos, Aníbal Gómez con 108, Jesulín de Ubrique con 106 y Leonor Lavado con 93 cierran la clasificación en estos momentos. ¿Habrá sorpresas en las próximas galas?

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