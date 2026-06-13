Gala 9 | Clasificación
J Kbello recupera el liderato de la clasificación tras conseguir si tercera victoria en Tu cara me suena
La novena gala de Tu cara me suena ha vuelto a provocar cambios en la clasificación general, pero los primeros puestos siguen apretados.
Publicidad
Tras convertirse en tricampeón gracias a su imitación de Elvis Presley, J Kbello ha recuperado el liderazgo de la clasificación general y destaca en estos momentos con 185 puntos.
María Parrado le sigue de cerca con 182 puntos y Cristina Castaño se mantiene firme en esta tercera plaza desde el inicio con 173 puntos. Martín Savi se sitúa cuarto con 159 y Paula Koops quinta con 150.
Sole Giménez con 140 puntos, Aníbal Gómez con 108, Jesulín de Ubrique con 106 y Leonor Lavado con 93 cierran la clasificación en estos momentos. ¿Habrá sorpresas en las próximas galas?
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad