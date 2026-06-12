El reproche de la alcaldesa de Mogán a Pedro Sánchez por la crisis migratoria, en la visita del Papa: "Si esto vuelve a ocurrir, no vuelva a fallar"

Onalia Bueno estrechó la mano al presidente del Gobierno en su viaje para asistir a los actos del Papa en Canarias. La alcaldesa de Mogán lamenta que Sánchez no aprovechara el encuentro para abordar lo sucedido durante aquellos meses de hace seis años, cuando miles de migrantes llegaron al conocido como 'Muelle de la Vergüenza': "Lo que le dijo esta alcaldesa es que si esto vuelve a ocurrir, que no vuelva a fallar", trasladó a Pedro Sánchez.

Bueno ha insistido en otras ocasiones en que la gestión de la inmigración corresponde al Estado, no a los ayuntamientos, y critica la falta de implicación del Gobierno. Considera que el presidente les dejó solos frente a la llegada masiva de migrantes a Canarias.

Los motivos del Papa en Canarias

"Lo lógico en este caso, si es un presidente que reconoce sus errores y tiene humildad, es que tomase la iniciativa, me diera ese minuto que le pedí y hablar en relación a lo que sucedió, el porqué de su ausencia y de dar la espalda en aquel momento en 2020", afirma durante la entrevista. Bueno insiste en que el protagonismo de la jornada no debía recaer en los responsables políticos, sino en las personas que compartieron sus experiencias ante el pontífice: "Es para lo que era el evento", explica.

Onalia Bueno asegura que la Santa Sede había planteado inicialmente un encuentro reducido con migrantes, trabajadores y voluntarios. "Esto no era un evento político, pero a última hora del jueves por la mañana La Moncloa avisó al Vaticano de que iban a ir dos ministros", y añade: "Al final fueron tres y el Vaticano tuvo que ceder".

Pese a ello, la visita del pontífice al muelle de Arguineguín estuvo centrada en la realidad migratoria de Canarias y en el recuerdo de las víctimas de la ruta atlántica. Durante el acto participaron migrantes, voluntarios y trabajadores vinculados a la acogida y al rescate de personas llegadas por mar. El papa defendió la dignidad de los migrantes y pidió una mayor implicación de las instituciones ante este fenómeno. No obstante, las declaraciones de la alcaldesa evidencian que la gestión de la crisis migratoria continúa siendo motivo de controversia en Canarias.

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