Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sánchez con el Papa

El reproche de la alcaldesa de Mogán a Pedro Sánchez por la crisis migratoria, en la visita del Papa: "Si esto vuelve a ocurrir, no vuelva a fallar"

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha desvelado en Espejo Público el mensaje que trasladó a Pedro Sánchez durante la visita del presidente al muelle de Arguineguín junto al papa León XIV. La regidora reprochó al jefe del Ejecutivo su ausencia durante la crisis migratoria de 2020 y aseguró que le pidió que "no vuelva a fallar" si una situación similar se repite en Canarias.

Alcaldesa de Mogán

Publicidad

Jorge Aranda
Publicado:

Onalia Bueno estrechó la mano al presidente del Gobierno en su viaje para asistir a los actos del Papa en Canarias. La alcaldesa de Mogán lamenta que Sánchez no aprovechara el encuentro para abordar lo sucedido durante aquellos meses de hace seis años, cuando miles de migrantes llegaron al conocido como 'Muelle de la Vergüenza': "Lo que le dijo esta alcaldesa es que si esto vuelve a ocurrir, que no vuelva a fallar", trasladó a Pedro Sánchez.

Bueno ha insistido en otras ocasiones en que la gestión de la inmigración corresponde al Estado, no a los ayuntamientos, y critica la falta de implicación del Gobierno. Considera que el presidente les dejó solos frente a la llegada masiva de migrantes a Canarias.

Los motivos del Papa en Canarias

"Lo lógico en este caso, si es un presidente que reconoce sus errores y tiene humildad, es que tomase la iniciativa, me diera ese minuto que le pedí y hablar en relación a lo que sucedió, el porqué de su ausencia y de dar la espalda en aquel momento en 2020", afirma durante la entrevista. Bueno insiste en que el protagonismo de la jornada no debía recaer en los responsables políticos, sino en las personas que compartieron sus experiencias ante el pontífice: "Es para lo que era el evento", explica.

Onalia Bueno asegura que la Santa Sede había planteado inicialmente un encuentro reducido con migrantes, trabajadores y voluntarios. "Esto no era un evento político, pero a última hora del jueves por la mañana La Moncloa avisó al Vaticano de que iban a ir dos ministros", y añade: "Al final fueron tres y el Vaticano tuvo que ceder".

Pese a ello, la visita del pontífice al muelle de Arguineguín estuvo centrada en la realidad migratoria de Canarias y en el recuerdo de las víctimas de la ruta atlántica. Durante el acto participaron migrantes, voluntarios y trabajadores vinculados a la acogida y al rescate de personas llegadas por mar. El papa defendió la dignidad de los migrantes y pidió una mayor implicación de las instituciones ante este fenómeno. No obstante, las declaraciones de la alcaldesa evidencian que la gestión de la crisis migratoria continúa siendo motivo de controversia en Canarias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Gema López en Espejo Público.

El cantante Beret, denunciado por violación con acceso carnal días después de cantar ante el Papa León XIV

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Alcaldesa de Mogán

El reproche de la alcaldesa de Mogán a Pedro Sánchez por la crisis migratoria, en la visita del Papa: "Si esto vuelve a ocurrir, no vuelva a fallar"

Nuria Fergó

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, celebramos los 25 años en la música de Nuria Fergó

Gema López en Espejo Público.

El cantante Beret, denunciado por violación con acceso carnal días después de cantar ante el Papa León XIV

¡Decidido! Alonso pasa a la Final de La ruleta de la suerte sin Bote y sin riesgo
Mejores momentos | 12 de junio

¡Decidido! Alonso pasa a la Final de La ruleta de la suerte sin Bote y sin riesgo

Jorge Fernández se pone serio: "Lo que pone aquí va a misa"
Mejores momentos | 12 de junio

Jorge Fernández se pone serio: "Lo que pone aquí va a misa"

Nuevo ataque de la araña violinista.
PICADURA ARAÑA

Alarma en Málaga por las peligrosas picaduras de la araña violinista: "Casi pierde el brazo"

Es una araña pequeña, su picadura duele poco, pero las consecuencias pueden ser fatales. Su veneno es altamente tóxico y provoca heridas que pueden tardar varias semanas en curar si no se tratan a tiempo.

Sigue la novena gala de Tu cara me suena en directo
¡No te la pierdas!

Sigue la novena gala de Tu cara me suena en directo: Jesulín y Paula Koops... ¡imitados por sus compañeros!

Aníbal Gómez y Leonor Lavado tendrán que meterse en la piel de sus dos compañeros en el programa de esta noche.

Raúl García en Espejo Público.

"Como no nacen niños, pues los viejos nos vamos acumulando": El boom de las residencias de mayores

Penne rigate con chipotle y ricota, de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano elabora una receta de penne rigate con chipotle y ricota con Eva Soriano

Armando Rodríguez, secretario general Gremio de Joyeros de Madrid analiza en "Espejo Público" el valor de la tasación de las joyas de Zapatero

El análisis de las joyas halladas en casa de Zapatero: "Son excepcionales, el estilo puede encajar con lo que se está realizando en Oriente Medio"

Publicidad