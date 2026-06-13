Última oportunidad para entrar en La Voz Kids: así comienza la última noche de Audiciones

Esta noche, La Voz Kids pone fin a las Audiciones a ciegas con una gala donde cada actuación puede marcar la diferencia. Las últimas plazas disponibles están en juego y los talents llegan al escenario sabiendo que esta puede ser su última oportunidad para conseguir un hueco en la competición.

La situación de los equipos obliga a los coaches a ser más exigentes que nunca. Antonio Orozco afronta la noche con la tranquilidad de haber completado ya sus 14 talents, convirtiéndose en el primer coach de la edición en cerrar equipo. Mientras tanto, Luis Fonsi, Ana Mena y Edurne todavía buscan las voces que completarán sus formaciones.

“Yo no sé qué va a pasar”, reconoce Luis Fonsi antes de una gala en la que solo dispone de dos plazas libres. Ana Mena y Edurne cuentan con tres huecos cada una, por lo que las decisiones serán más complicadas que nunca y cualquier actuación podría provocar auténticas batallas entre coaches.

Así llegan los equipos a la última noche de Audiciones

Antonio Orozco ya tiene completo su equipo con 14 talents. Luis Fonsi afronta la gala con 12 artistas y solo dos plazas disponibles, mientras que Ana Mena y Edurne suman 11 voces cada una y todavía tienen tres huecos para completar sus equipos.

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