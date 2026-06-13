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Gala 9 | Crónica

J Kbello se convierte en tricampeón en una gala con mucho baile e imitaciones entre compañeros

La novena gala de Tu cara me suena nos ha dejado momentos para la historia y nos ha permitido ver por duplicado a concursantes en algunos momento.

J Kbello se convierte en tricampeón en una gala con mucho baile e imitaciones entre compañeros

J Kbello se convierte en tricampeón en una gala con mucho baile e imitaciones entre compañeros

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Patri Bea
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La novena gala de Tu cara me suena ha sido, cuanto menos, curiosa. Varios concursantes se han imitado entre ellos, otros se han desatado bailando sobre el escenario y hemos contado con visitas de exconcursantes muy queridas del programa.

J Kbello volvió a llevarse la victoria y se convirtió en tricampeón gracias a su imitación de Elvis Presley. Su ‘Bossa nova baby’ dejó sin palabras al público y al jurado y ambos le otorgaron la máxima puntuación.

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Anibal Gómez nos regaló uno de los momentazos de la noche al meterse en la piel de su compañero Jesulín para recrear el mítico videoclip de ‘Toda’. El gaditano, por su parte, lo dio todo sobre el escenario con ‘Carolina de M-Clan.

La otra concursante que tuvo la responsabilidad de imitar a una compañera fue Leonor Lavado, que recreó el show de ‘B.O.B.O’ de Paula Koops, mientras la madrileña nos sorprendía con su transformación de Olivia Rodrigo.

Leonor Lavado se convierte en Paula Koops para interpretar ‘B.O.B.O’

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Cristina Castaño se trajo a Zapata Tenor para recrear el particular tema que cantaron en conjunto en su día en Eurythmics y Luciano Pavarotti. El reto no era nada sencillo, pero sus voces encajaron a la perfección.

Sole Giménez por fin cumplió su deseo de actuar rodeada de bailarines al meterse en la piel de Gloria Estefan y Martín Savi nos dejó sin palabras al rendirle un más que digno homenaje a Queen.

María Parrado nos regaló un momento para la historia al recibir al final de su Super Bowl a la española a la propia Merche. Las dos paisanas se compenetraron a la perfección y brillaron sobre el escenario.

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Por si esto fuera poco, María Peláe nos visitó para emular a la gran Chavela Vargas. ¡Cómo nos gusta que participantes de ediciones pasadas nos visiten! ¿Con qué nos sorprenderán los concursantes la semana que viene?

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Leonor Lavado se convierte en Paula Koops para interpretar ‘B.O.B.O’

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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