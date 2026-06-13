Así se vivieron los Premios Antena de Plata 2026 desde dentro: la emoción de Pepa Romero al recibir su galardón

Los Premios Antena de Plata son uno de los grandes hitos de los medios de comunicación. Otorgados por el jurado de la Federación ARTVE (Asociación de Profesionales RTV Madrid), premian a profesionales de la radio y la televisión.

El jueves 11 de junio se celebró en Madrid la gala de los Premios 2026, donde nuestra compañera Pepa Romero fue una de las galardonadas. Visiblemente emocionada, dio un discurso en el que le dedicó unas bonitas palabras a Sonsoles Ónega, a su familia, al equipo y al amor de su vida, Manolo.

Como ella, otros periodistas como Dani Mateo o Ricardo Reyes también recibieron su Antena de Plata. Unos premios en los que no faltó la emoción, la vocación y el orgullo.

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