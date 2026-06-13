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ASÍ LO HAN CONFIRMADO

El amor que supera la ficción: Los actores de Kaya y Zerrin de En tierra lejana confirman su relación

Atakan Özkaya y Dilin Döğer han saltado a la fama mundial con su papel en En tierra lejana. Sin embargo, el amor no solo está en la ficción: los actores ya han confirmado su relación.

En tierra lejana, Kaya y Zerrin

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Borja Tamayo
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La química entre Kaya y Zerrin es uno de los grandes detonantes del éxito de En tierra lejana. Y es que la ficción turca ha capturado a una audiencia encantada con esta pareja interpretada por Atakan Özkaya y Dilin Döğer, marcada por la tensión del amor prohibido.

Desde un principio, no fueron pocos los fans que teorizaban sobre una posible relación entre los dos actores que atravesara la pantalla. Las chispas son evidentes en cada secuencia y esto avivaba semana tras semana las esperanzas de los seguidores. Sin embargo, el propio Özkaya desmintió meses atrás todas las elucubraciones, dejando claro en medios como Elele que solo eran "buenos amigos".

Ahora bien, parece que esto no les ha durado mucho. Durante una entrevista con Hakan Gence, la actriz ha sacado a la luz la verdad: "Sí, estamos juntos". La amistad entre ambos ha evolucionado paulatinamente y "la vida los ha llevado a otro lugar", explicaba Dilin para confirmar así su noviazgo.

Kaya y Zerrin ya no solo son la pareja favorita de todos en la ficción, también lo son en la vida real. ¡Lo que unió En tierra lejana, que no lo separe nadie!

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