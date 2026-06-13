"Me quedé con dos espinitas": María Peláe confiesa a que otras artistas le hubiese gustado imitar en Tu cara me suena

María Peláe ha sido la invitada de la novena gala de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y nos ha sorprendido y emocionado con una delicada imitación de Chavela Vargas. ¡Siempre es un gusto verla sobre este escenario!

"Es una sensación de estar en casa. En pocos sitios se está que cuando pasa el tiempo es como llegar a un hogar", nos explicaba María Peláe tras reencontrarse con todo el equipo que consigue que este programa salga adelante.

Después de recordar algunas de las actuaciones que más ilusión le hizo recrear en su edición, María nos ha desvelado que se queda con dos espinitas por no haber podido imitar a dos artistas: Mayte Martín y Selena. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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