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Entrevista inédita

"Me quedé con dos espinitas": María Peláe confiesa a que otras artistas le hubiese gustado imitar en Tu cara me suena

La tercera clasificada de la novena edición ha regresado al programa en la novena gala de este año y nos ha contado cómo se ha sentido al volver a estar en 'casa'.

"Me quedé con dos espinitas": María Peláe confiesa a que otras artistas le hubiese gustado imitar en Tu cara me suena

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María Peláe ha sido la invitada de la novena gala de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y nos ha sorprendido y emocionado con una delicada imitación de Chavela Vargas. ¡Siempre es un gusto verla sobre este escenario!

"Es una sensación de estar en casa. En pocos sitios se está que cuando pasa el tiempo es como llegar a un hogar", nos explicaba María Peláe tras reencontrarse con todo el equipo que consigue que este programa salga adelante.

Después de recordar algunas de las actuaciones que más ilusión le hizo recrear en su edición, María nos ha desvelado que se queda con dos espinitas por no haber podido imitar a dos artistas: Mayte Martín y Selena. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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