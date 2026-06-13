La Voz Kids, en directo: Las últimas plazas están en juego en una noche decisiva

Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids llegan esta noche a su final después de varias semanas marcadas por actuaciones memorables, plenos, bloqueos y grandes historias. Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne afrontan una gala decisiva en la que terminarán de completar los equipos con los que lucharán por la victoria en las siguientes fases del programa.

La presión será máxima sobre el escenario. Antonio Orozco ya tiene cerradas sus 14 plazas, mientras que Luis Fonsi, Ana Mena y Edurne todavía buscan las últimas voces que completarán sus equipos. Con tan pocos huecos disponibles, cualquier actuación puede convertirse en la más importante de la noche y cambiar el destino de los talents para siempre.