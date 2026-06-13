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La Voz Kids, en directo: Las últimas plazas están en juego en una noche decisiva

La sexta y última noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids llega cargada de emoción, nervios y decisiones cruciales.

La Voz Kids, en directo: Las últimas plazas están en juego en una noche decisiva

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Celia Gil
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Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids llegan esta noche a su final después de varias semanas marcadas por actuaciones memorables, plenos, bloqueos y grandes historias. Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne afrontan una gala decisiva en la que terminarán de completar los equipos con los que lucharán por la victoria en las siguientes fases del programa.

La presión será máxima sobre el escenario. Antonio Orozco ya tiene cerradas sus 14 plazas, mientras que Luis Fonsi, Ana Mena y Edurne todavía buscan las últimas voces que completarán sus equipos. Con tan pocos huecos disponibles, cualquier actuación puede convertirse en la más importante de la noche y cambiar el destino de los talents para siempre.

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Orozco ya tiene los deberes hechos

Antonio Orozco afronta la última noche de Audiciones con la tranquilidad de haber completado ya sus 14 plazas. El coach catalán fue el primero en cerrar equipo y observará desde la barrera cómo sus compañeros luchan por las últimas voces disponibles.

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Esta noche se cierran los equipos de La Voz Kids

Arranca el minuto a minuto de la sexta y última noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids. Esta noche conoceremos a los últimos talents que conseguirán una plaza en los equipos antes de que la competición dé paso a una nueva fase.

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