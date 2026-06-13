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¡Así canta los ingredientes de la receta! Eva Soriano se atreve con un rap en Cocina abierta Joseba Arguiñano

Humorista, presentadora... ¡y cantante! Eva Soriano nos ha sorprendido en la Cocina abierta de Joseba Arguiñano rapeando los ingredientes y la elaboración de la receta que han preparado.

¡Así canta los ingredientes de la receta! Eva Soriano se atreve con un rap en Cocina abierta Joseba Arguiñano

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Lo mismo la escuchamos haciendo un monólogo, que cocinando junto a Joseba Arguiñano o cantando.

Eva Soriano, la humorista a la que vimos participar como concursante en El Desafío, ha cocinado junto a Joseba la receta de penne rigate con chipotle y ricotta.

Entre chistes, anécdotas y un tomate rallado, Eva Soriano se ha atrevido con un rap improvisado de los ingredientes de la receta.

La humorista reconoce ser muy competitiva ¿será eso lo que la ha incitado a tomar el reto que le ha propuesto Joseba Arguiñano? ¡No te pierdas el vídeo!

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