¡Así canta los ingredientes de la receta! Eva Soriano se atreve con un rap en Cocina abierta Joseba Arguiñano

Lo mismo la escuchamos haciendo un monólogo, que cocinando junto a Joseba Arguiñano o cantando.

Eva Soriano, la humorista a la que vimos participar como concursante en El Desafío, ha cocinado junto a Joseba la receta de penne rigate con chipotle y ricotta.

Entre chistes, anécdotas y un tomate rallado, Eva Soriano se ha atrevido con un rap improvisado de los ingredientes de la receta.

La humorista reconoce ser muy competitiva ¿será eso lo que la ha incitado a tomar el reto que le ha propuesto Joseba Arguiñano? ¡No te pierdas el vídeo!

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