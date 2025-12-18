Paco Marhuenda: "Santos Cerdán quiere quedar como el Rubalcaba de la época de Sánchez y es un auténtico macarra"

La mesa de colaboradores de Espejo Público ha analizado la declaración de Santos Cerdán en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. Una declaración en la que Santos Cerdán defendía su inocencia y denunciaba una "persecución inquisitorial". Para el periodista y director de La Razón Paco Marhuenda Santos no es más que "un fantoche, un personaje menor que intenta presentarse como víctima de una conspiración". Marhuenda define a Cerdán como "el mensajero de Sánchez que llevaba papeles... un tío sin formación, una macarra un mamporrero... ¿el arquitecto de qué? no ha leído un libro en su vida", afirmaba.

Cree además Santos Cerdán quiere quedar como "el Rubalcaba de la época de Sánchez". "Yo no tuve relación con Rubalcaba pero sé que sentía un desprecio absoluto por el 'sanchismo' y lo que representaba". Añade Cerdán que en esta comisión del Senado "vimos a un auténtico macarra, ¿el presidente de una comisión qué narices hace? deberían frenarle los pies".

La socialista Susana Díaz explica que en una comisión de este tipo tienes derecho a callarte pero no a soltar un monólogo. "Si lo sueltas solo al principio de la comisión se acabó y a lo sumo al final de la comisión. Ese no tiene que ser el desarrollo de una comisión de investigación", defiende. Susana Díaz señala que ya era conocedora de la soberbia es Santos Cerdán. "Cuando piensas que puede sacar algo positivo de ti es más agradable", añade.

"A esta señora habría que haberle abierto expediente y haberlo culminado"

Susana Díaz cuenta que la apodada como 'fontanera' del PSOE Leire Díez participó en la campaña de derribo hacia su persona en las primarias en las que compitió contra Pedro Sánchez. "Aquello fue una campaña que no eran primarias, era la disolución personal y política del adversario y pude volver a empezar pero aquello fue una campaña de difamación y destrucción de la persona y todo lo que me acompaña".

A Díaz no le sorprende lo que está viendo en la defensa de los implicados en el 'caso Koldo' porque a esta señora había que haberle abierto expediente y haberlo culminado. "Al darse de baja y no ser expulsada puede volver al PSOE dentro de unos años o de unos meses y tiene las puertas abiertas porque la estaba protegiendo Cerdán".

