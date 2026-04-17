El 'caso mascarillas' apunta a Armengol y al "presi": "En los momentos más complicados siempre aparecen jetas para beneficiarse"

El nuevo informe de la UCO, de 192 páginas y entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional, ha revelado un total de 65 mensajes entre Koldo García, exasesor de Ábalos, y la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, en los que esta acudía al primero con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia.

Los agentes señalan que Koldo actuaba "como correa de transmisión, gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos, entre las autoridades de la Administración balear y los intereses de Víctor de Aldama", empresario y presunto conseguidor del caso.

Entre estos mensajes, según las conclusiones recogidas en el documento trasladado al juez que investiga la causa, también se hace referencia al 'presi', refiriéndose a Pedro Sánchez, quien presuntamente autorizó estos tests.

La responsabilidad de Armengol

El "demoledor", calificado así por Fernán González, informe de la UCO demuestra que "hay una serie de elementos de que esas declaraciones han estado el limite", ha explicado el periodista en referencia a las negaciones de Armengol en relación a la acusación que se le atribuye.

"Jamás en la vida he dado instrucciones para que contraten una empresa u otra ni con Koldo ni con nadie", declaraba la expresidenta balear en referencia al documento revelado que, según asegura, le da la razón.

Teniendo en cuenta el contexto del que parte la trama, en el que el primordial objetivo era encontrar mascarillas y respiradores, Gema López señala la "despreocupación"de Armengol en el caso de que sus palabras sean veraces: "Me choca que hable de desinformación en el marco en el que estaba el país, es malo que sepa la empresa, pero también lo es que no".

La ausencia de referencia directa a una empresa en concreto en los mensajes, despliega una serie de preguntas, porque, tal y como ha podido conocerse, Aldama llego a verse en el Palacio de Presidencia de Baleares con Armengol y con la consejera de salud. Ante estos datos, González considera que "estamos ante una maniobra que apunta a que sí que estuvo en contacto con los empresarios".

"Lo cierran Salvador y el presi"

Las conversaciones reveladas contienen un mensaje que no ha pasado desapercibido: "Lo cierran Salvador y el presi". Con estas palabras, Koldo se refería a el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al exministro de Sanidad, Salvador Illa, según concluye la UCO. Y esto, probaría, por tanto, que Sánchez autorizó los tests PCR en aeropuertos que querían Armengol y Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias por aquel entonces y que también fue investigado por el caso, y que acabaron beneficiando a la trama Koldo por mediación del comisionista Víctor de Aldama.

"El presidente del Gobierno debería saberlo", subraya Felisuco al mismo tiempo que argumenta que la emergencia sanitaria de aquel entonces "tenía como objetivo principal" obtener estos materiales, por tanto no concibe la ausencia del jefe del Ejecutivo ante tales decisiones.

La activista Afra Blanco, frente a las palabras anteriores de Gema López en las que recordaba la gravedad y el desbordamiento del país en la pandemia y calificaba de "bochornoso" el episodio de corrupción cometido en tal contexto, remarcaba que "cuando surgen los momentos más complicados siempre aparecen jetas para beneficiarse de ello" y explica que entiende, a pesar de que no lo considera "aceptable", que los controles no se siguieran o fallaran, pero remarca que "por eso existe la responsabilidad posterior".

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