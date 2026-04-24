Ketty Garat, tras publicar las imágenes del comité federal del PSOE de 2016: "Todavía hay una bomba que no conocemos sobre un hombre de Sánchez y también de una mujer"

La periodista Ketty Garat, adjunta a la dirección de 'The Objective', está detrás de las imágenes del comité federal del PSOE de 2016 en las que se produjo el choque de poder entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. La comunicadora acaba de publicar 'Todos los hombres de Sánchez', un libro en el que desgrana informaciones aún desconocidas sobre Pedro Sánchez y algunos de los hombres de su entorno.

A Garat le llegó el pen drive con la grabación de las imágenes pocos días antes de publicar su libro. Sabía que existían esas imágenes pero nunca pensó que llegarían a sus manos: "son una especia de Santo Grial del PSOE, un tesoro custodiado bajo 7 llaves en el océano". Sabe que este pen lo tenían Sánchez y Ábalos pero no es ninguna de esas dos personas quien le aporta el pen, asegura.

Cuenta que hay un momento en el que se deciden grabar los comités federales, "algo relativamente normal". Señala que en el comité de 2016 se la orden de que la señal interna no llegara a los despachos de la cuarta planta por parte de César Luena. "Solo lo podían ver la sala Ramón Rubial y el servicio de realización", añade.

Hace 2 años Garat se entera de que se han grabado esas imágenes e intenta conseguirlas. Describe el visionado como horas adictivas e hipnóticas. Imágenes para la historia. "Con el Pedro Sánchez de 2016 se entiende al Sánchez de hoy". Destaca que en muchos momentos de la grabación no hay sonido y se ven corrillos de revuelo. Hay un momento que tras el revuelo bajan los ánimos y se ve a Pedro Sánchez que cede a una votación nominal y con censo.

"Hay una bomba que no conocemos sobre un hombre y una mujer de Pedro Sánchez"

Asegura que en las informaciones que ha conocido hay una bomba sobre un hombre de Sánchez y también sobre una mujer. "Hay mucha información sobre las entretelas y las bambalinas y la cara más descarnada, sucia y oculta del poder que pretende usar distintas piezas y también a la prensa para lograr sus objetivos y matar civilmente a compañeros de partido·.

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