¡No falla!
El truco de Karlos Arguiñano para unas puntillitas de calamar en su punto
El tiempo es un aspecto fundamental para conseguir que los tentáculos de calamar salgan en su punto y no queden duros ni necesiten una cocción posterior.
Publicidad
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta increíble para disfrutar cocinando y comiendo este fin de semana: chipirones encebollados picantes con patatas asadas.
El cocinero nos ha mostrado cada uno de los pasos a seguir pero además, ha desvelado el tiempo exacto que necesitan las puntillitas para que queden en su punto y jugosas.
¿Fuego suave o fuerte? ¿Hay que hacer algo especial que se te escapa normalmente? Tienes todo lo que necesitas en el vídeo.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad