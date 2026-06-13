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El truco de Karlos Arguiñano para unas puntillitas de calamar en su punto

El tiempo es un aspecto fundamental para conseguir que los tentáculos de calamar salgan en su punto y no queden duros ni necesiten una cocción posterior.

El truco de Karlos Arguiñano para unas puntillitas de calamar en su punto

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Karlos Arguiñano ha elaborado una receta increíble para disfrutar cocinando y comiendo este fin de semana: chipirones encebollados picantes con patatas asadas.

El cocinero nos ha mostrado cada uno de los pasos a seguir pero además, ha desvelado el tiempo exacto que necesitan las puntillitas para que queden en su punto y jugosas.

¿Fuego suave o fuerte? ¿Hay que hacer algo especial que se te escapa normalmente? Tienes todo lo que necesitas en el vídeo.

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