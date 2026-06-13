“No me lo esperaba para nada”: las primeras palabras de J Kbello tras ganar como Elvis Presley

J Kbello ha vuelto a vibrar en la novena gala de Tu cara me suena gracias a su brillante imitación de Elvis Presley. El público y el jurado se han rendido a sus pies y le han otorgado la máxima puntuación convirtiéndolo en el primer tricampeón de la edición.

“No me lo esperaba para nada”, nos ha confesado J Kbello justo después de que se apagasen las cámaras de la novena gala. El gaditano seguía impactado por el cariño recibido y ha recalcado que se lo ha pasado en grande .

Con respecto a haber recuperado el liderazgo de la clasificación, el gaditano también nos ha recalcado: “A mí me encanta estar compitiendo con María. Tenemos un pique de broma”. ¡Escucha todo lo que nos ha contado J Kbello dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas