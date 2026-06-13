Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 9 | Pulsador

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

Bad Gyal, Aerosmith o David Bisbal y Luis Fonsi serán algunos de los artistas imitados en el programa la próxima semana.

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Después de meterse en la piel de Elvis Presley y de convertirse en tricampeón y líder momentáneo de la clasificación, J Kbello tendrá que meterse en la piel de Aerosmith. María Parrado y Cristina Castaño por su parte, deberán imitar a Florence and the machine e Isabel Pantoja, respectivamente.

La próxima semana, tanto Leonor Lavado como Martín Savi deberán traer a un amigo para realizar sus actuaciones. La primera deberá recrear el dueto de Bad Gyal y Juanka y el segundo hará de David Bisbal o Luis Fonsi.

Además, Sole Giménez se meterá en la piel de Kylie Minogue, Aníbal Gómez recreará a Depeche Mode, Paula Koops será Aitana y Jesulín de Ubrique intentará revolucionar el plató como S.B.S. ¡Menuda gala nos espera!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Jesulín de Ubrique se mete en la piel de M-Clan con ‘Carolina’

¡Nostalgia en estado puro! Jesulín de Ubrique se mete en la piel de M-Clan con ‘Carolina’

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

J Kbello recupera el liderato de la clasificación tras conseguir si tercera victoria en Tu cara me suena

J Kbello recupera el liderato de la clasificación tras conseguir si tercera victoria en Tu cara me suena

J Kbello se convierte en tricampeón en una gala con mucho baile e imitaciones entre compañeros

J Kbello se convierte en tricampeón en una gala con mucho baile e imitaciones entre compañeros

J Kbello gana la novena gala de Tu cara me suena como Elvis Presley
Gala 9 | Ganador

J Kbello gana la novena gala de Tu cara me suena como Elvis Presley

Aníbal Gómez como Jesulín en Tu cara me suena
¡No te la pierdas!

Aníbal Gómez triunfa con 'Toda' frente a Jesulín: Sigue en directo la novena gala de Tu cara me suena

María Peláe vuelve a casa para tocarnos el corazón con su imitación de Chavela Vargas
Gala 9 | Actuación

María Peláe vuelve a casa para tocarnos el corazón con su imitación de Chavela Vargas

La exconcursante de la novena edición ha regresado al escenario de Tu cara me suena para regalarnos una actuación única.

El memorable homenaje de Martín Savi a Queen con ‘Bohemian Rhapsody’ en Tu cara me suena
Gala 9 | Actuación

El memorable homenaje de Martín Savi a Queen con ‘Bohemian Rhapsody’ en Tu cara me suena

El argentino lo ha dado todo sobre el escenario de Tu cara me suena y ha recordado al gran Freddy Mercury.

JKbello emula a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’

¡Qué espectáculo! JKbello emula a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’

Aníbal Gómez recrea el mítico ‘Toda’ de Jesulín de Ubrique

¡Pura fantasía! Aníbal Gómez recrea el mítico ‘Toda’ de Jesulín de Ubrique

Sole Giménez disfruta sobre el escenario como Gloria Estefan rodeada de bailarines

Deseo cumplido: Sole Giménez disfruta sobre el escenario como Gloria Estefan rodeada de bailarines

Publicidad