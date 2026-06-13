De Aitana a Isabel Pantoja: descubre todos los retos de la décima gala de Tu cara me suena

Después de meterse en la piel de Elvis Presley y de convertirse en tricampeón y líder momentáneo de la clasificación, J Kbello tendrá que meterse en la piel de Aerosmith. María Parrado y Cristina Castaño por su parte, deberán imitar a Florence and the machine e Isabel Pantoja, respectivamente.

La próxima semana, tanto Leonor Lavado como Martín Savi deberán traer a un amigo para realizar sus actuaciones. La primera deberá recrear el dueto de Bad Gyal y Juanka y el segundo hará de David Bisbal o Luis Fonsi.

Además, Sole Giménez se meterá en la piel de Kylie Minogue, Aníbal Gómez recreará a Depeche Mode, Paula Koops será Aitana y Jesulín de Ubrique intentará revolucionar el plató como S.B.S. ¡Menuda gala nos espera!

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