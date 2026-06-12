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Informaciones de Isabel Rábago

El cantante Beret, denunciado por violación con acceso carnal días después de cantar ante el Papa León XIV

Al cantante Beret se le acusa de un presunto delito de agresión sexual y otro de violación con acceso carnal. En el juzgado el artista sevillano se ha acogido a su derecho a no declarar.

Gema López en Espejo Público.

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Laura Simón
Publicado:

Hace tan solo 3 días el cantante sevillano Beret cantaba para el Papa León XIV en Barcelona. Este jueves el artista era detenido por una presunta agresión sexual. En tan solo unos días Beret ha pasado de estar 'tocado' por la histórica visita del Pontífice a figurar en medio del foco mediático por como un presunto agresor sexual.

Finalmente el juez le ha dejado en libertad después de la agresión que, tal y como ha podido saber Espejo Público, se habría producido el pasado mes de abril en Sevilla. Finalmente se han establecido medidas cautelares sobre el cantante y la prohibición de no acercarse a más de 500 metros de la denunciante.

Retirada de pasaporte durante 3 meses

Como parte de las medidas cautelares del caso a Beret se le ha retirado el pasaporte durante 3 meses. A partir del 16 de noviembre comenzaba su gira internacional. En el juzgado se acogía a su derecho a no declarar y ya le han cancelado 3 conciertos en Granada, Barcelona y Elche.

Apunta la periodista y colaboradora de Espejo Público Isabel Rábago que tal y como se ha publicado se le acusa de un presunto delito de agresión sexual y otro de violación con acceso carnal. "Según lo publicado está imputado por estos dos delitos", añadía.

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