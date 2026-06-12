Sigue la novena gala de Tu cara me suena en directo: Jesulín y Paula Koops... ¡imitados por sus compañeros!

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado nos están regañando grandes momentos en esta edición de Tu cara me suena y esta noche no va a ser menos.

El pulsador ha querido que Aníbal Gómez se meta en la piel de su compañero Jesulín de Ubrique esta noche y que Leonor Lavado imite a Paula Koops. ¡Y los dos se han estado preparando mucho esta semana!

Lolita regresa esta noche a la mesa del jurado dispuesta a dejarse sorprender por las nuevas imitaciones de los participantes. ¿Quién se llevará la victoria de la novena gala? ¡Te esperamos a partir de las 22:00h en Antena 3!

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