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Sigue la novena gala de Tu cara me suena en directo: Jesulín y Paula Koops... ¡imitados por sus compañeros!

Aníbal Gómez y Leonor Lavado tendrán que meterse en la piel de sus dos compañeros en el programa de esta noche.

Sigue la novena gala de Tu cara me suena en directo

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado nos están regañando grandes momentos en esta edición de Tu cara me suena y esta noche no va a ser menos.

El pulsador ha querido que Aníbal Gómez se meta en la piel de su compañero Jesulín de Ubrique esta noche y que Leonor Lavado imite a Paula Koops. ¡Y los dos se han estado preparando mucho esta semana!

Lolita regresa esta noche a la mesa del jurado dispuesta a dejarse sorprender por las nuevas imitaciones de los participantes. ¿Quién se llevará la victoria de la novena gala? ¡Te esperamos a partir de las 22:00h en Antena 3!

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Jesulín en Tu cara me suena

Jesulín, completamente desatado en el próximo programa de Tu cara me suena en Antena 3

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Las imitaciones que veremos esta noche

Esta noche veremos doble gracias a las imitaciones que Aníbal Gómez y Leonor Lavado harán de Jesulín de Ubrique y Paula Koops. Además, los imitados harán de M-Clan y Olivia Rodrigo, respectivamente.

Elvis Presley, Merche, Eurythmics y Luciano Pavarotti, Gloria Estefan o Queen serán otras imitaciones que veremos en esta gala. ¡No te lo pierdas!

Jesulín y Paula Koops… ¡imitados por sus compañeros! Los retos de la novena gala de Tu cara me suena
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