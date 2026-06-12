Rumer Willis consigue la custodia de su hija tras acusar a su ex de maltrato emocional: Estas son las condiciones

La batalla legal que mantenían Rumer Willis y su expareja, el músico Derek Richard Thomas, ha alcanzado un punto de inflexión decisivo en los tribunales.

Según informan los documentos judiciales obtenidos por la revista PEOPLE, a la actriz de Once Upon a Time in Hollywood se le ha concedido de manera oficial la custodia física principal de Louetta, la hija de 3 años que comparte con el artista.

La resolución judicial llega para poner orden provisional tras meses de acusaciones cruzadas de extrema gravedad, forzando a ambos progenitores a acatar una serie de estrictas condiciones que reestructurarán por completo la crianza de la menor.

Rumer Willis paseando con su hija | Cordon Press

La sentencia del juez White establece que, aunque ambos compartirán la custodia legal conjunta, deberán someterse obligatoriamente a una evaluación de custodia regulada por el tribunal. El acuerdo impone además un estricto calendario para Thomas, cuyo régimen de visitas comenzará el próximo 20 de junio y se limitará a un fin de semana cada dos semanas.

No obstante, el músico no podrá estar a solas con la pequeña de inmediato. Las condiciones estipulan que inicialmente los encuentros serán supervisados por una de las niñeras de Willis. No será hasta el mes de agosto cuando se le permitan las visitas nocturnas sin supervisión. Además, la expareja tiene la orden de asistir a terapia de crianza compartida y comunicarse únicamente a través de una aplicación móvil para padres separados.

La drástica decisión del tribunal se produce apenas unas semanas después de que estallara el escándalo en la prensa internacional. La actriz de Hollywood había dado un paso al frente al desvelar una tormentosa realidad.

En su declaración judicial, la hija de Bruce Willis relató que Thomas ejerció un "patrón persistente" de "abuso emocional irracional", afirmando con crudeza que el presunto maltrato "a menudo ocurría delante del menor o mientras estaban atrapados en el coche con él", lo que habría provocado que la pequeña terminara "traumatizada".

Por su parte, el equipo legal de Derek Richard Thomas ha querido mostrar su absoluta conformidad con las medidas provisionales, confiando en poder limpiar la imagen del músico de cara a las próximas vistas.

Rumer Willis con su madre, Demi Moore | Getty

A través de su abogado, Mike Kretzmer, el artista ha asegurado que su único objetivo es recuperar el tiempo perdido con la menor: "El Sr. Thomas está muy satisfecho con la resolución provisional del tribunal sobre la custodia", informa el comunicado, en el que se añade que "el tribunal ha dictado una orden de custodia y visitas que le brinda al Sr. Thomas una oportunidad sólida y significativa para restablecer y fortalecer su relación con su hija Louetta".

El entorno del cantante ha insistido en que su prioridad es resolver este conflicto en la más estricta intimidad de la sala de vistas, desmarcándose de la presión de la familia Willis-Moore. Un distanciamiento que llega después de los tensos capítulos vividos en la primera fase de la batalla legal, cuando el exmarido de Rumer Willis aseguró que Demi Moore le amenazó con destruirlo con acusaciones de violencia doméstica.

El propio Thomas ya se había defendido con anterioridad negando cualquier agresión: "No he cometido ningún acto de violencia doméstica de ningún tipo, incluido ningún tipo de control coercitivo activo. Nuestra relación era tóxica y terminó de forma apropiada, pero no se caracterizó únicamente por violencia, ataques físicos o emocionales ni intimidación por mi parte"