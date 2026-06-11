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El director de 'El Mundo' Joaquín Manso: "La imputación del PSOE se puede dar por hecho en el momento que se constaten los pagos"

El director de El Mundo Joaquín Manso da por hecho que la imputación del PSOE está cerca. "Las instituciones del Estado están siendo objeto de un chantaje".

Álvaro García Ortiz analiza la actualidad política.

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Laura Simón
Publicado:

Joaquín Manso, director del diario 'El Mundo', cree que la imputación del PSOE es algo inminente. "Se puede dar por hecho en el momento en el que se constaten los pagos", señala respecto a los datos que se van extrayendo del sumario del 'caso Leire' que destapa la guerra sucia de las cloacas del PSOE para desactivar las causas activas contra el partido.

Cree que "la imputación de la persona jurídica casi cae por su propio peso" porque los delitos se cometieron en nombre de la organización política, "a su servicio y financiados por ella". "Con el código penal en una mano y con el auto del juez Pedraz en otra casi hay una imputación directa", afirma.

"Si la reunión en la fiscalía general era tan ordinaria no entiendo por qué se oculta"

Leire Díez, fontanera del PSOE, se habría reunido con la Fiscalía General del Estado cuando estaba al frente Álvaro García Ortiz. La institución ocultó sus reuniones clandestinas con las cloacas del PSOE. Le llama la atención que la mano derecha de García Ortiz reciba a la cloaca del PSOE y no le diga a los fiscales anticorrupción que son víctimas de ella. Si la reunión era tan ordinaria "no entiende por qué se oculta". Esos elementos conducen a una sospecha pero "hay algo más grave".

Destaca el periodista que Leire Díaz fue imputada en junio de 2025. En este año se ha mantenido oculto que se produjeron estas reuniones. "Lo que prueba este hecho es que la obstrucción a la justicia se sigue produciendo. La operación policial fue hace 3 semanas y no dijeron nada". Señala que esto solo ha trascendido cuando Leire Díez ha filtrado las reuniones a un amigo.

"Esto nos pone ante la ventana de un chantaje", señala. Cree que el hecho de que la Fiscalía General del Estado se haya visto obligada a reconocer unos hechos solo cuando Leire Díez se lo ha filtrado a un periodista amigo, significa que las instituciones del Estado están siendo objeto de un chantaje.

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