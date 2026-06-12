Muere David Hockney, icono del arte contemporáneo y figura clave del Pop Art, a los 88 años

El artista británico David Hockney, considerado una de las figuras más influyentes del arte de los siglos XX y XXI, ha fallecido a los 88 años, según ha confirmado este viernes su representante.

Su muerte pone fin a una trayectoria artística excepcional que se ha prolongado durante más de seis décadas, y que deja una huella profunda en la pintura, la fotografía y las nuevas formas de creación digital.

Referente desde 1960

Nacido en 1937 en Bradford, Hockney se dio a conocer en la década de 1960 como una de las voces más destacadas del movimiento Pop Art. Su estilo, caracterizado por el uso de colores vibrantes, composiciones innovadoras y una mirada personal sobre la vida cotidiana, lo convirtió rápidamente en una referencia del arte contemporáneo internacional.

Tras trasladarse a Los Ángeles, encontró inspiración en la luz, la arquitectura y las piscinas de California, elementos que se convertirían en símbolos recurrentes de su obra. Entre sus trabajos más célebres destacan A Bigger Splash y Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), consideradas obras maestras del arte moderno.

Activo hasta el final de su vida

A lo largo de su carrera, Hockney demostró una constante capacidad de reinvención. Además de la pintura, exploró la fotografía, el fotocollage, la escenografía y, en sus últimos años, el dibujo digital mediante tabletas y dispositivos electrónicos. Su curiosidad artística y su disposición a experimentar con nuevas tecnologías, lo mantuvieron activo hasta el final de su vida.

Reconocido por la crítica y admirado por generaciones de artistas, David Hockney deja un legado inmenso que seguirá inspirando al mundo del arte. Su obra permanece como testimonio de una creatividad inagotable y de una visión única de la realidad.

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