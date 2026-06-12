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TRÁGICO SUCESO

Muere un hombre aplastado por una persiana de un bar en Cuenca

El suceso ha tenido lugar a las 5:47 horas en un local ubicado en la calle de la Virgen.

Lugar de los hechos

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Marta Alarcón
Publicado:

Un hombre ha perdido la vida en la madrugada de este viernes en la localidad conquense de Motilla del Palancar, después de que la persiana metálica de un bar se desplomara sobre él cuando trataba de acceder al establecimiento.

El suceso ha tenido lugar a las 5:47 horas en un local ubicado en la calle de la Virgen, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Como consecuencia del accidente, la víctima ha quedado atrapada por el cuello bajo el cierre metálico del negocio. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un médico de urgencias, que no ha podido hacer nada por salvar su vida. También han acudido efectivos de la Guardia Civil, quienes se han hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este trágico incidente.

Otros sucesos similares

A principios de este mismo año tenía lugar una noticia similar, pero esta vez en Menorca. Donde un hombre de 65 años fallecía aplastado por una roca mientras dormía con su pareja. La roca, del tamaño de un coche, atravesó desde la terraza dos plantas de un edificio de tres, hasta impactar sobre él.

Su pareja no murió por cuestión de centímetros, y dos horas después fue rescatada entre los escombros por Emergencias. Una ambulancia del 061 la evacuó de urgencia para llevarla al hospital Mateu Orfila para hacerle un examen médico.

Afortunadamente los hijos que también viven en el domicilio no estaban en casa esa noche. Suelen ocupar las plantas superiores, pero esta noche esas dependencias estaban desocupadas.

Al menos otras cuatro familias que residen en los edificios situados justo al lado del siniestrado fueron desalojadas. Numerosos efectivos del cuerpo de Bomberos, la Policía Local, la Dirección General de Emergencias y la Guardia Civil trabajaron desde primera hora de la mañana en la zona.

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