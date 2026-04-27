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Juicio 'caso Mascarillas'

Turno para los agentes de la UCO en el juicio por el 'caso Mascarillas' que encara su recta final

El juicio por el 'caso Mascarillas' que se está celebrando en el Tribunal Supremo encara su recta final con las declaraciones de Ábalos, Koldo y Aldama, prevista para este miércoles. Expectación ante la duda de si se guardan alguna sorpresa con la que lograr la absolución. Mientras, en la jornada de este lunes declararán los agentes la Guardia Civil.

Ábalos, Koldo y Aldama

Turno para los agentes de la UCO en el juicio por el 'caso Mascarillas' que encara su recta final | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
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Este lunes desfilarán por el Tribunal Supremo hasta una docena de agentes de la UCO que investigaron a los tres acusados del 'caso Mascarillas', José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones.

Los agentes de la UCO son quienes han practicado las entradas y registros a los domicilios de los tres acusados ​​y han suscrito los informes que han nutrido la causa. En uno de ellos, por ejemplo, la UCO apuntaba al "papel relevante y de responsabilidad" de Ábalos en la trama y hablaba de supuestos pagos de Aldama a Koldo García, así como "otras contraprestaciones" al exministro, para tener acceso a él, a quien se referían como "el jefe".

Las defensas de Ábalos y Koldo García cuestionan el núcleo de la investigación e intentarán poner en duda con sus preguntas aspectos clave como los registros o la cadena de custodia del material intervenido. Tras la jornada de este lunes, el Supremo reanudará el juicio el miércoles, cuando esté prevista la declaración de los tres acusados.

Entre las comisiones que se le imputan al exministro están la compra de un chalé en Cádiz por un socio de Aldama para alquilar al exministro o el pago del alquiler del piso donde vivió su expareja.

José Luis Ábalos se enfrente a la petición más alta de pena de cárcel. El exministro lleva en prisión provisional desde noviembre del año pasado y Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de cárcel. Para su asesor el fiscal pide 19 años y medio, Koldo García, aunque la acusación popular que coordina el PP pide 30 años para ambos, mientras que Víctor de Aldama se enfrenta a la menor petición: 7 años por su colaboración con la Justicia.

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