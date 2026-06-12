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Muere la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras tres años en coma

La princesa tailandesa, cariñosamente apodada 'Bha', estaba llamada a modernizar la monarquía tailandesa.

Fallece la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras tres años en coma

Fallece la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras tres años en comaAPTN

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Pablo Caminero
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La princesa tailandesa, cariñosamente apodada 'Bha', sufrió un desmayo en 2022 mientras paseaba a sus perros. Los medios lo achacaron a una arritmia cardíaca grave, causada por una infección por micoplasma en el corazón. Tras tres años en coma, a raíz de este episodio, la Casa Real tailandesa ha emitido un comunicado confirmando su fallecimiento a los 47 años a causa de un "deterioro progresivo en su salud debido a una infección abdominal".

La princesa, Doctora en Derecho por la Universidad de Chicago y licenciada en Relaciones Internacionales, estaba llamada a modernizar la monarquía tailandesa. Poco a poco ha ido perdiendo popularidad anclada en ritos ancestrales.

Entre el 2012 y 2014 fue la embajadora de Tailandia en Austria. Tras volver a su país, comenzó a hablar de una reforma del sistema penal. Sobre todo, se centró en la situación de las mujeres vulnerables en prisión. Posteriormente, se convirtió en Embajadora de la Unodc para el Estado de Derecho en el Sudeste Asiático.

En 2021, fue nombrada por su padre jefa de Estado Mayor de su guardia de seguridad privada. Con este cambio de rango comenzó a mostrarse en público con el uniforme militar, lo que provocó que la opinión pública comenzara a verla como una posible heredera de la Corona. Era la hija mayor de siete hermanos y la costumbre tailandesa dicta que el heredero debe ser un hombre. Sin embargo, una enmienda de 1974 a la Constitución permite el acceso al trono a las mujeres.

El rey Vajiralongkorn aun no ha nombrado heredero. Tiene una hija más y cinco hijos, pero cuatro de ellos fueron repudiados y viven, desde 1996., con su madre en Estados Unidos. Ahora, se espera que el siguiente en la línea de sucesión sea su hijo menor, Dipangkorn, fruto de su tercer matrimonio.

El fallecimiento de la princesa 'Bha' deja a Tailandia sin respuesta ante la que prometía ser quien reforzara y modernizara una monarquía anticuada e impopular.

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