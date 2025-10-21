Juan Bravo, sobre la rectificación de la cuota a los autónomos: "Cada vez que hay una oportunidad para que paguen menos impuestos el Gobierno lo cercena"

El Gobierno ha rectificado su propuesta de cotización de autónomos para 2026 tras el aluvión de críticas recibido por parte de las asociaciones de trabajadores por cuenta propia y varios grupos parlamentarios. El vicesecretario de Hacienda del PP Juan Bravo señala que esta es "una rectificación en toda regla pero no es un error que han cometido, es su forma de actuar". Afirma que este Gobierno "a los españoles no para de subirle los impuestos".

Pone sobre la mesa que con esta van ya más de 97 subidas y que si se compara con el año 2024 con el 2018 el total de los españoles han pagado 140.000 millones más de impuestos. Afirma además que en el último dato que hay de la Agencia Tributaria hasta agosto, los españoles han pagado 28.000 millones más sumados a los 140.000 de este Gobierno, que no encuentra límite a su afán recaudatorio.

"Este Gobierno tiene la recaudación disparada"

Cree que al Gobierno se le olvida esa parte de prestaciones sociales que se acordaron con los autónomos y que no se están teniendo en cuenta. "Por ejemplo el cese de actividad y que se les devuelva a aquellos que han aportado en exceso estas cotizaciones sociales y que llevan casi dos años esperando que se les devuelva. El Gobierno debería preocuparse más de gestionar y menos de recaudar porque la recaudación ya la tienen disparada".

"Todo lo que sea bueno para los autónomos será bueno para Junts"

Señala que no están negociando con Junts ninguna medida relativa a los autónomos pero cree que todo lo que sea bueno para los autónomos sería bueno para Junts. Pide que no se compre al Gobierno el mensaje de que la subida es pequeña porque "las familias están perdiendo poder adquisitivo". "Algo que plantea Europa que es la posibilidad de quienes facturen hasta 85.000 euros por un régimen de franquicia tengan más margen para su posible beneficio. Este Gobierno lleva ya 10 meses dando largas a esta medida", sostiene.

"La fórmula es que haya un acuerdo entre la patronal y el Gobierno"

Juan Bravo es contundente y establece que cada vez que hay una oportunidad para que los autónomos tengan que pagar menos impuestos este Gobierno la cercena. "Dejen de subir los impuestos. Si el autónomo gana más va a saltar de escalón y va a pagar más cotización ya". Cree que la fórmula es que haya una cuerdo entre la patronal y el Gobierno porque "no hay acuerdo y lo que intentan es imponer". "Van con rectificaciones que hacen ruido y lo que hacen es generar incertidumbre y perjuicios para el conjunto de autónomos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.