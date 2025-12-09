LA PREGUNTA DEL BECARIO
Aznar advierte: "No podemos pasar de una ineptocracia corrupta a un país ingobernable y España ahora no se está gobernando"
El expresidente del Gobierno José María Aznar sostiene que el Partido Popular solo recuperará una mayoría amplia si vuelve a "unir todo lo que está a la derecha de la izquierda".
José María Aznarha estado hoy en el plató de ‘Espejo Público’ para comentar algunos de los temas que marcan la actualidad nacional. El expresidente del Gobierno también se ha sometido a "la pregunta del becario", que le ha llevado a analizar el mapa político, marcado por la fragmentación y la dificultad para construir mayorías estables.
“La política está muy fragmentada y parece que las mayorías absolutas son cosa del pasado, ¿qué cree que le falta al Partido Popular para volver a reunir una amplia mayoría en España?”, le ha preguntado Alejandro del Amo desde la redacción del programa. La respuesta de Aznar ha sido clara: “El Partido Popular supo unir en un momento determinado todo lo que estaba a la derecha de la izquierda y eso le dio las mayorías. Si el PP vuelve a unir a lo que está esencialmente a la derecha de la izquierda, volverá a tener mayorías”.
La advertencia de Aznar
“Cuidado, y voy a hacer una advertencia: no podemos pasar de una situación de una ineptocracia corrupta a un país ingobernable. Españaahorano se está gobernando", ha dicho Aznar, elevando el tono.
Para el expresidente, hoy los panoramas son "mucho más fragmentados, confrontados y difíciles". Por ello, ha apelado a una “mayoría sólida a la derecha y a la izquierda, que debe tener un protagonista y ese protagonista tiene que saber manejar la situación para recuperar los espacios de diálogo y de concentración que sean necesarios para gobernar el país”.
