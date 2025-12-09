Antena 3 LogoAntena3
Aznar advierte: "No podemos pasar de una ineptocracia corrupta a un país ingobernable y España ahora no se está gobernando"

El expresidente del Gobierno José María Aznar sostiene que el Partido Popular solo recuperará una mayoría amplia si vuelve a "unir todo lo que está a la derecha de la izquierda".

Un café con José María Aznar.

Espejo Público
Publicado:

José María Aznarha estado hoy en el plató de ‘Espejo Público’ para comentar algunos de los temas que marcan la actualidad nacional. El expresidente del Gobierno también se ha sometido a "la pregunta del becario", que le ha llevado a analizar el mapa político, marcado por la fragmentación y la dificultad para construir mayorías estables.

“La política está muy fragmentada y parece que las mayorías absolutas son cosa del pasado, ¿qué cree que le falta al Partido Popular para volver a reunir una amplia mayoría en España?”, le ha preguntado Alejandro del Amo desde la redacción del programa. La respuesta de Aznar ha sido clara: “El Partido Popular supo unir en un momento determinado todo lo que estaba a la derecha de la izquierda y eso le dio las mayorías. Si el PP vuelve a unir a lo que está esencialmente a la derecha de la izquierda, volverá a tener mayorías”.

La advertencia de Aznar

Cuidado, y voy a hacer una advertencia: no podemos pasar de una situación de una ineptocracia corrupta a un país ingobernable. Españaahorano se está gobernando", ha dicho Aznar, elevando el tono.

Para el expresidente, hoy los panoramas son "mucho más fragmentados, confrontados y difíciles". Por ello, ha apelado a una “mayoría sólida a la derecha y a la izquierda, que debe tener un protagonista y ese protagonista tiene que saber manejar la situación para recuperar los espacios de diálogo y de concentración que sean necesarios para gobernar el país”.

Victoria Rosell.

Victoria Rosell, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "El partido no ha estado a la altura como institución del protocolo antiacoso"

