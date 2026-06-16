Joaquín Manso, director de 'El Mundo', sobre la directora general de la Guardia Civil: "Su caída significaría la implicación directa del Presidente del Gobierno"

El informe de la UCO, de 107 paginas, recoge documentación perteneciente a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en el requerimiento de Ferraz del pasado 27 de mayo. Entre otras cosas, libretas encontradas bajo llave en el sótano de la sede central del partido.

En ellas, el número 3 del PSOE reflejaba los objetivos de la trama con la que presuntamente trataban de influir sobre procesos judiciales vinculados a la formación o al Gobierno. Uno de ellos era apartar a la jueza Biedma, quien instruía el caso del hermano del presidente, David Sánchez. Unas referencias también localizadas en la agenda de Leire Díez, otra de las protagonistas de la trama. Asimismo, aparecían otras personas que "querían quitarse de en medio".

El diario El Mundo publicaba el pasado lunes que "el PSOE activó la cloaca 16 horas después de la carta de Sánchez". Desde 'Espejo Público' hemos podido hablar con Joaquín Manso, director del medio, para conocer de cerca lo reflejado en el artículo publicado.

"Fue al día siguiente porque antes no podían"

Manso explicaba que tras la publicación de la Carta a la Ciudadanía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se montó un gabinete de crisis en el Palacio de la Moncloa en la que participaban Santos Cerdán, la exministra de Hacienda María Jesús Montero y Félix Bolaños Bolaños, ministro de Justicia".

Exponiendo que esto ocurrió a las 19.07 horas, el periodista sostiene que "de manera premura" se solicita un billete de tren para que Leire pueda acudir a enseñar su material a la reunión convocada en Ferraz. "Es al día siguiente porque antes no se podía", añade señalando este momento como el punto de inicio de la trama.

¿Sánchez culpable de las "mentiras" de Mercedes González?

Otra de las revelaciones que se ha aportado a la Audiencia Nacional dentro de la causa de las presuntas 'cloacas' del PSOE es el intercambio de mensajes, eliminado, de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y Leire Díez.

La Benemérita acude la tarde del martes al Senado, donde será preguntada por dichas conversaciones y encuentros con la 'fontanera' del PSOE. Sobre esto, Manso también aporta una perspectiva que sentencia a ambas partes: "había una correspondencia en forma de mensajes, algo que hasta ahora no sabíamos".

En este marco, el periodista explica que la conversación se dio las 9.15 horas de un domingo en el que se había publicado la primera serie de mensajes entre José Luis Ábalos y Sánchez. De este modo, el director de 'El Mundo' señala directamente al presidente del Gobierno para tratar de entender porque González "ha mentido y sigue mintiendo": "la única razón por la que resiste es porque su caída significaría la implicación directa de Pedro Sánchez".

Asimismo, menciona que "dos horas después" del intercambio de mensajes entre ambas, "el director adjunto operativo de la Guardia Civil pone en marcha un expediente que el juez considera que pretendía amedrentar a al UCO señalándola como la filtradora de esos mensajes del presidente del Gobierno". "El DAO lo hace en unos términos completamente elocuentes y le dice al jefe de seguridad de la Guardia Civil que esta recibiendo muchas presiones políticas", añade Manso.

"Conducta deshonrosa e inaceptable"

Por todo lo comentado, el periodista mantiene en el punto de mira a la figura de González en la trama y parafrasea unas palabras dichas por ella: "compromiso de resistencia". Así, sostiene que podría referirse a "su voluntad de no dimitir" porque, según apunta Manso, "Sánchez ha logrado que mucha gente confunda la legitimidad democrática con la épica de la resistencia, es decir, que cualquier cosa sirva con tal de no dimitir".

Tildando el comportamiento de González de "inaceptable", el periodista considera que "hemos llegado a un punto en el que ni siquiera la conducta mas deshonrosa provoca la adopción de responsabilidades políticas".

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