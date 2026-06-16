Carlos Alsina clama por las reuniones de la directora de la Guardia Civil con la 'Fontanera': "Se reúne sabiendo lo que se ha publicado sobre Leire Díez"

El presentador y director del programa 'Mas de Uno', de la radio de Atresmedia Onda Cero, valoraba con Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, la cada vez más probable imputación del Partido Socialista como persona jurídica en el caso de la 'Fontanera'. Lo hacían a raíz del contenido del último informe de la UCO sobre los pagos que salían del PSOE y acabarían en las cuentas de Leire Díez a través del empresario Gaspar Zarrías, presuntamente. También por las coincidencias que existen entre las anotaciones de las agendas de Santos Cerdán -entonces secretario de Organización del PSOE-, y la de la propia Leire.

"Todo va encajando en este puzle", expresaba Carlos Alsina.

Una de las piezas de ese rompecabezas es la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que ya admitió haberse reunido con la 'Fontanera' en más de una ocasión, ante las evidentes y contundentes evidencias que lo probaban. La comparecencia de González en la comisión de investigación correspondiente del Senado centra gran parte de la semana horribilis que afronta el PSOE.

Una reunión 'a sabiendas'

Sin embargo lo más grave a ojos de Carlos Alsina no serían las mentiras posteriormente corregidas, sino el contexto en el que se celebró la primera reunión de González con Díez. Ese encuentro, admitido, se produjo apenas dos semanas después de que se publicara por primera vez "toda la historia de Leire Díez, de Santos Cerdán, de las 'cloacas', de lo que se estaba haciendo (…) Por tanto se reúne con Leire Díez, sabiendo ya lo que se ha publicado".

Para mayor gravedad de la celebración de esos encuentros, Alsina recuerda que los encuentros de Leire con miembros de la Fiscalía -con el nº 2 de García Ortiz- tuvieron lugar muchos meses después.

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